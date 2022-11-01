成績好棒！世錦賽滑輪溜冰單日入帳雙金 台灣累計8金20獎牌

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）台灣參加2022年世界全項目溜冰錦標賽花式溜冰選手陳毅帆、以及競速溜冰選手劉懿萱，;在阿根廷時間10月31日相繼在直排個人花式成年男子組及競速溜冰成年女子組等2項目奪得金牌，台灣代表隊賽程截至今日為止，已在本次賽會獲得8金7銀5銅的佳績。

蔡英文總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

2022年世界全項目溜冰錦標賽在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，我國陳毅帆選手於直排個人花式成年男子組目，以157.78分成績技超各國選手榮獲金牌，競速項目劉懿萱選手在競速溜冰成年女子組500公尺+D項目超越各國強敵榮獲金牌，兩位選手分別為我國奪得成人組第3、4面金牌。

2022年世界全項目溜冰錦標賽為兩年一度的滑輪溜冰盛會，本次賽事我國共參加競速溜冰、花式溜冰、自由式輪滑及曲棍球4個項目，我代表隊賽程預計至11月6日止，我國選手截至今日為止，在本次賽會已獲得8金7銀5銅的佳績。

教育部體育署表示，本次參加的競速溜冰、花式溜冰及自由式輪滑選手中也包含2022 年第19 屆杭州亞洲運動會培訓隊選手，選手在疫情期間均積極培訓與備戰，也期能在此高競技強度的賽事中檢驗訓練成果，作為後續強化訓練策略參考，以為我國在亞運期間再次爭取金牌榮耀。



2022年世界全項目溜冰錦標賽陳毅帆選手獲直排個人花式成年男子組金牌。(圖片來源：體育署)



2022年世界全項目溜冰錦標賽劉懿萱選手(中)競速溜冰1000公尺爭先賽成年女子組金牌。(圖片來源：體育署)