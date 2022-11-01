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【帛旅專案】台灣副總統賴清德出席帛琉國會歡迎會 感謝堅定挺台

By 台灣英文新聞－編輯
2022/11/01 20:31
副總統賴清德（前右）1日搭乘專機抵達友邦帛琉共 和國，準備展開3天2夜訪問行程，前帛琉駐台大使歐 克麗（Dilmei Louisa O...

賴清德抵帛琉訪問 歐克麗接機歡迎

副總統賴清德（前右）1日搭乘專機抵達友邦帛琉共 和國，準備展開3天2夜訪問行程，前帛琉駐台大使歐 克麗（Dilmei Louisa O... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）賴清德副總統「帛旅專案」於今（1）日下午（臺北時間下午）出席帛琉國會歡迎會，感謝帛琉共和國參、眾兩院堅定支持臺灣的國際參與，賴清德也說道此行任務，包括進一步增進與帛琉共和國連結、推廣台帛觀光產業、以及深化台帛兩國各項合作。

副總統致詞時表示，非常高興應惠恕仁（Surangel S. Whipps. Jr.）總統的邀請，代表蔡英文總統率領訪問團來到世界公認的美麗國家－帛琉，能到國會拜訪參、眾兩院的國會議員是他莫大的榮幸。

賴副總統說，台帛兩國於1999年建交，至今已經23年，邦誼越來越鞏固，他歸功於惠恕仁總統及歷屆總統率領的政府努力打拚外，背後最大支持的力量則是代表帛琉共和國人民聲音的國會議員。他要代表蔡總統傳達台灣人民對帛琉的感謝之意，也要特別感謝帛琉共和國參、眾兩院國會議員，多次決議堅定支持台灣國際參與，並決議參加「福爾摩沙俱樂部」，及公開支持臺灣有意義地加入世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織(INTERPOL)等國際組織，展現對台灣有力且溫暖熱情的友誼。

副總統表示，台灣跟帛琉都是海洋國家，台灣原住民族與帛琉人民都是南島民族，擁有共同的血緣，兩國更是共享自由、人權的進步國家，期盼未來兩國能更加緊密合作交流，達到包和康（Hokkons Baules）參議長、安薩賓（Sabino Anastacio）眾議長所揭櫫的目標，不僅讓兩國邦誼更加深化，人民感情更加穩固，也能持續在國際上共同捍衛民主、自由、人權，不向威權妥協，並對國際社會作出具體、正面的貢獻。

賴清德「帛旅專案」訪團

此回訪團成員，多為長期在帛琉有合作關係的民間機構代表，包括新光醫院董事長吳東進、院長侯勝茂及新光醫院醫療團隊；90歲高齡的老爺集團董事長林清波；台灣全國性跟22個縣市旅行公會理事長，還有數家具有實力的旅行社代表。

賴清德在演講致詞中提到，惠總統希望台灣的水產養殖業者能夠來到帛琉投資，因此此行也邀請非常具有代表性的台灣水產養殖專家及業者一起前來，目前專家業者正在考察投資地點。

賴也提到這一次也邀請了台灣國際棒球交流發展協會黃思傑理事長，及兩位臺灣家喻戶曉的棒球明星－陳鏞基及胡金龍先生前來帛琉進行棒球運動的交流。

賴清德說，蔡總統特別交付他此行訪問的三個任務，包括：進一步增進與帛琉共和國連結、推廣台帛觀光產業及深化臺帛兩國各項合作。最後，副總統祈願天佑帛琉、天佑台灣，未來兩國邦誼更加永固、人民更加友好。

包括帛國總統惠恕仁、台灣外交部次長田中光、衛福部次長石崇良及我駐帛國大使黎倩儀等均出席是項活動。
賴清德

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更新時間 : 2022-11-01 21:18 GMT+08:00

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