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質疑蔡英文博士學位彭文正護照遭註銷 ２前民進黨立委指於法無據

By 台灣英文新聞－編輯
2022/11/01 20:18
媒體人彭文正

媒體人彭文正 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）長年追查總統蔡英文博士學位真偽的媒體人彭文正，因遭蔡英文提告開庭未到遭通緝，滯美的彭文正發現10月護照已被註銷，外交部雖指於法有據，但仍引發關注及批評，包括前民進黨立委及台南縣長蘇煥智、林濁水以及資深媒體人楊楚光都不認同註銷作法。

外交部28日表示，駐舊金山辦事處註銷彭文正的護照是依據護照條例辦理，於法有據。台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智29日批評，此事顯然欠缺正當性，反而製造彭文正成為被蔡英文論文門政治迫害的受難英雄形象。前民進黨立委林濁水對此也在臉書貼文上對「通緝、註銷護照」一事表示不以為然。1日資深媒體人也說，此舉只會引發國際關注，令外界聯想台灣司法不獨立。

曾為執業律師及人權促進會副會長的蘇煥智在臉書表示，外交部引用護照條例第23條第一項第2、3款規定，「二、經司法或軍法機關通知主管機關。三、經內政部移民署，依法律限制或禁止申請人出國並通知主管機關」，及第24條第2項第2款，第25條第二項第一款，作為扣留、廢止、註銷彭文正護照的依據。不過蘇煥智說，他認為外交部的解釋，並不合理，首先，目前並沒有一個法律明文規定，被通緝者主管機關應或得扣留其護照；其次，23條第1項第2款並沒有實質構成要件，不能成為法律依據。

蘇煥智也指出，既然23條第1項第2款沒有實質構成要件，又如何能成為扣留、廢止、註銷護照的依據呢？最後，蘇煥智表示，結論上，他認為外交部扣留彭文正的護照，並廢止其護照、註銷其護照，顯然欠缺正當性，徒製造彭文正成為被蔡英文論文門政治迫害的受難英雄形象。

資深媒體人楊楚光也評論，彭文正被告的官司，彭主張因疫病而停留國外，彭也建議用視訊出庭應訊，但沒被法官採納。現在美國及台灣，對疫情的管制都採逐漸放寛態度，何不再傳他出庭？而蔡政府何不讓他倦鳥知還的返台？

楊楚光也說，透過註銷彭文正護照方式的懲罰手段非常愚蠢，「首先這就造成國際的注意，其次也代表台灣司法並不獨立，反而讓彭文正成為國際注目的焦點。」
彭文正

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更新時間 : 2022-11-01 21:17 GMT+08:00

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