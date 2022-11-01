福原愛醜聞再爆！與外遇對象相遇對方實為婚內出軌 前妻已提告

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）桌球明星福原愛去年3月被爆疑似外遇，7月就與丈夫江宏傑離婚，而後被目擊和一名「橫濱男」密切來往疑為新歡，不料對方前妻日前爆料，兩人相遇時其實該男還處於婚姻狀態，已決定告福原愛，並在起訴書中附上前夫跟她的LINE對話內容。

在過去媒體報導中，34歲日本前桌球國手福原愛離婚後的新歡「橫濱男」疑似已婚，而日本「週刊文春」網路版今（1日）的報導指出，該男2021年11月2日離婚的妻子證實福原愛與其前夫是婚內出軌，直言婚姻就是遭福原愛介入導致離婚，已在今年8月5日提告。

根據媒體，提告妻子掌握各種證據，包含前夫跟她的LINE對話內容，及福原愛寫給外遇對象的「情書」等，為了彌補離婚帶給她的痛苦，以及為兩人外遇行為負責，她要求福原愛賠償1100萬日圓（約台幣239萬元）。

媒體指出，福原愛律師表示，官司進行中，不便評論，之後會在法庭澄清一些事實。「橫濱男」前妻律師則表示「我們沒有什麼好說的」。

日本週刊《女性SEVEN》去年3月爆料福原愛近日有了新戀情，對象正是這名男子，不過當時福原愛尚未與江宏傑離婚，此男也疑似已婚狀態，如今事情逐漸明朗化，福原愛又再度面臨感情醜聞，人氣勢必持續受到打擊。