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市占率6成末梢血管循環藥物變色 食藥署認定遭「鐵鏽」汙染收回430萬顆

這款白色藥錠出現黃黑斑的調查結果顯示，藥物上的色斑是氧化鐵，研判可能是生產線上的螺絲或金屬器具生鏽而沾到藥物。這款藥物屬於糖衣錠，鐵鏽只沾附在外表，食藥署評估對人體風險小，但同樣必須依法回收。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/11/01 18:34
「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」外包裝。（圖／食藥署提供）

「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」外包裝。（圖／食藥署提供）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）食藥署今（1日）指出，「適脈旺糖衣錠10毫克」藥錠表面出現顏色異常情形，判定應是遭「鐵鏽」污染，先前已回收23萬顆，現擴大回收5批號藥品，總量達430多萬顆。

根據食藥署，由暉致醫藥股份有限公司生產的「適脈旺糖衣錠10毫克」（SERMION TABLETS 10MG）7月19日因白色藥錠出現黃黑斑，遭回收23萬顆，並調查藥物遭污染原因，最新結果顯示藥物上的色斑是氧化鐵，研判可能是生產線上的螺絲或金屬器具生鏽而沾到藥物。

食藥署藥品組科長洪國登說，這款「適脈旺糖衣錠10毫克」為處方用藥，主成分為NICERGOLINE，主要用於末梢血管循環障礙，健保年度用量約630萬粒，在同成分、同劑型、同劑量藥品中市占率約6成，這次回收已是這款藥物今年第二度因同樣問題遭回收。

洪國登說，這款藥物屬於糖衣錠，鐵鏽只沾附在外表，不致於對藥品成分產生影響，評估對人體風險小，但同樣必須依法回收。

食藥署表示，本次「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG」回收的批號為：FP9204、FP9205、GF5100、GE0805、GE0806共5個批號，以上有問題藥品應於今年11月21日前完成回收作業。

聯合報指出，由於藥品除了供給醫院之外，民眾也可以持處方箋到藥局購買得到，食藥署亦已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。後續也會針對廠商的生產線是否符合現行標準進行調查，若有違規將進行懲處。
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