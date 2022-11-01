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南韓梨泰院踩踏意外 專家憂現集體精神創傷

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/01 19:05
（圖／美聯社）
南韓政府於首爾廣場設立焚香所供民眾哀悼（圖／美聯社）
（圖／美聯社）

（圖／美聯社）

南韓政府於首爾廣場設立焚香所供民眾哀悼（圖／美聯社）

（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近日新聞不斷播報在梨泰院發生的大規模踩踏事件，事發當時的影片讓人怵目驚心，有許多專家也擔心，不僅是倖存者、目擊民眾、或是前往現場的警消，持續接觸新聞的市民們也有可能會出現陰影，甚至演變為創傷後壓力症候群（PTSD）。

一名南韓網友在一個論壇上上傳了一篇題為「我是梨泰院現場出動的警察」並說到，現場慘不忍睹的現場情況及死者的屍體至今還深刻的留在腦海裡，他在現場眼看著慢慢死去的人們，他雖然想盡辦法想多救活一個人，但卻沒能救活，他感到非常自責。

一名來台發展的黃oppa也在事發後於自己的IG上發文說道，當時的他也正在現場，他看見一名男子抱著已罹難的女友痛哭，並喊著「不要死」，也有人抱著自己罹難的朋友哭著。他也表示，他在現場也幫忙做了CPR，但他幫忙CPR的兩名年輕民眾最終卻沒能救活，回到家後手腳不斷發抖，還甚至夢到了受難者的求救聲。

還有一名澳洲男子於Tik Tok上傳了影片，心痛地表示，他這次到南韓旅遊，並與三名女性好友一起到梨泰院過萬聖節，事發當時其中一名好友告訴他自己無法呼吸，但他卻救不了她，能做的只是抓住她的手，最後這名好友不幸身亡，另外兩位女性好友則是重傷，剩下他一人讓他感到非常心痛。

在這場踩踏事故中，造成許多家庭破碎，許多人只是想開心地出去過節，但卻親眼目睹了自己的朋友或甚至另一半在身邊慢慢地失去意識，甚至是停止呼吸。在政府所設立的焚香所，可以看見許多罹難者的親朋好友在現場痛哭，一位爺爺也流著淚表示，他在這場意外中同時失去了孫子及孫女。一位南韓民眾也說道，他在1號凌晨到事發現場時，甚至有人哭到昏倒被救護車送走。

南韓龍山區消防隊長在新聞說明會報告救援狀況時，雖然聲音沉穩，但握著麥克風的手卻是不斷顫抖著，當時他也說道，希望在事情結束後，政府能正視現場救難人員的心理狀況，並給予輔導，可見現場的狀況是多麼地令人感到震驚。

根據韓媒報導，大韓神經醫學會也呼籲，希望大家能停止散佈事故當時的影像及照片，過度反覆地觀看也會對自己的心靈健康造成負面影響。
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更新時間 : 2022-11-01 19:46 GMT+08:00

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