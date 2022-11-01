荷蘭6隻仿生獸來台灣！4日起每週末將現身屏東「2022落山風藝術季」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由荷蘭藝術家Theo Jansen創作的「仿生獸」享譽全球，而6隻由風力帶動的仿生獸將在11月4日起優雅現身屏東車城鄉海口港，這也是此藝術項目睽違10年再度來台，全新設計作品首度展演，將成為台灣海岸獨特風景，錯過又要等上數年！

根據「2022落山風藝術季」臉書粉絲專頁落山風之吹風看海地 The Luo Shan Feng Recreation Area，出自荷蘭藝術家Theo Jansen之手的仿生獸（Strandbeests）即將來台，已有許多得知消息的民眾引頸期盼，而此展覽時間將落在11月4日至明年2月5日。

媒體報導，仿生獸全球經紀人宮島弘治表示，仿生獸展演品10年前曾來台展示，而這次再度來台的6隻仿生獸是全新作品，且是第一次有戶外展演。其中最大隻造價400萬台幣，兩側張帆最寬可達12公尺，高5公尺，前後伸展可達3.5公尺，重量120公斤。

宮島弘治說，1隻大型仿生獸從設計、完工到測試需1年時間，全部手工製作。而操作師Tim Denshire-Key表示，仿生獸主要結構為PVC管、尼龍布，量體輕，因此遇上輕量的風就可以優雅行走，不過面對台灣屏東的落山風，還是全新挑戰。

仿生獸在2022落山風藝術季展期期間，每周六、日下午2點起，會出動一隻在海灘上行走，不過若風太強也可能調整展演，主辦單位因此提醒民眾，仿生獸復活動態展示出發前務必查閱「落山風藝術季」、「屏東縣傳播暨國際事務處」或「i屏東」臉書展示資訊，如當日風速超過5級風將停止戶外仿生獸復活動態展示。

如果因為天候關係，在海灘上看不到仿生獸，主辦單位強調，在平日的室內展也能看到展出期間最大型的仿生獸，民眾可以多多把握，展覽中也有作品手稿和模型。

仿生獸的發明者是有物理學背景的藝術家Theo Jansen，被外界譽為現代達文西，自1990年以來致力於創造新的生命形態，開始製作以塑膠管製成並以風為動力的生物，而這個「仿生獸」或「沙灘漫遊者」作品也讓他聞名世界。