嘆民進黨選情又告急 游盈隆：九合一大選會否出現第六年魔咒？

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣九合一大選即將於26日登場，台灣民意基金會董事長游盈隆10月31日在臉書表示，蔡英文政府掌行政與立法大權，卻一再陷入苦戰，會不會有第六年魔咒？一翻兩瞪眼。

游盈隆指出，10月25到27日華麗登場的「世界民主運動大會」，若說是一項精心安排，為蔡政府擦脂抹粉，結果卻比較像一場政治煙火秀，沒起到什麼作用。10月28日，蔡總統「社群之夜」造勢大會，中老年人出席比年輕人踴躍，造勢效果大打折扣。

當晚倒是有兩點，他認為值得一提。一是蔡英文大打「國際牌」，但國際社會又不是三歲小孩，更不是瞎子聾子，怎會以一場台灣地方選舉結果去決定要不要更有力支持台灣？二是「修憲公投牌」，蔡英文含糊高唱「18歲公民權」，卻絕口不提包括「18歲被選舉權」的修憲案完整內容。這算是有擔當、負責任的國家領導人嗎？

游盈隆日前提到，他支持「18歲選舉權」，但反對「18歲被選舉權」。他認為，後者從未在台灣廣泛討論，且絕大多數民主國家並不採納。試想，修憲公投若通過，以後台灣人凡年滿18歲就可參選立委，參選各級民意代表。也就是說，沒當過一天公民的人，就可以參選國會議員，這種修憲是深思熟慮後的結果嗎？還是別有用心，企圖巴結或收買年輕選民？

游盈隆奉勸民進黨，這樣推銷修憲公投的行徑，是公然矇騙選民。選民一旦發現內情，必然會有強烈反感和反彈。另，他問，2016年重返執政的民進黨，在完全執政下，2018年地方選舉慘遭歷史性挫敗，2022年的此時此刻選情也正全面告急，為什麼？

游盈隆認為，蔡英文執政團隊雖非一無是處，但總是無法讓人民窩心、放心與安心？根本問題是忽視、藐視與蔑視民意所致。即使已當了總統，完全執政，明明已掌黨政軍經大權，卻還存著在野被打壓的悲情，迷信個人意志力，相信「關關難過關關過」的人生哲學，完全無法接收人民傳達的清晰訊息。

游盈隆嘆，蔡英文如果早早以民意為依歸，心中有人民，有絕佳的「預期民意反應」的能力，怎會八年兩次地方選舉都如