共學雙城山河海文化！新北12校攜手西澳瑪格麗特河郡2校　簽署國際姊妹校MOU

今(1)日上午，新北市12校校長與來自澳洲瑪格麗 特河高中(Margaret River Senior High School)及瑞碧斯蘭汀小學(Rapids Landing Primary School)在教育局張明文局長的見證下， 於瑞芳國小攜手簽署姊妹校合作備忘錄(MOU)，未來12校將以 姊妹校聯盟教學資源共享的方式，增進雙方師生間之教育、文化、 體育、科學、社會等全方位之國際交流。

教育局指出，新北市鼓勵各校與國外學校交流並締結姊妹校， 迄今與日本、韓國、美國、加拿大、澳洲等10多國締結國外姊妹校 達124校，此外111學年度有26校獲得教育部國教署補助與國 外姊妹校推動線上教學計畫，透過線上文化交流、 線上合作教學及線上學分選修或彈性學習課程與姊妹校共學，樂見1 2校以策略聯盟打造跨學制的東北角國際教育城並結合在地文化特色 ，增進學生對於多元文化的瞭解及尊重，拓展學生的國際視野， 促進國內外學校互惠交流及合作機會。

今日簽約儀式緣起於2019年瑞芳國中、瑞芳高工及時雨中學3校與 澳洲瑪格麗特河高中共同簽署國際姊妹校MOU， 瑞芳國中學校團隊隨即赴西澳姊妹校考察， 瞭解到姊妹校讓學生實際參與養雞種菜的食農教育， 具體展現做中學的素養教育，值得學習，雙方迅速展開線上交流。2021年澳洲瑪格麗特河高中引薦新設校4年的瑞碧斯蘭汀小學共襄盛 舉。此次西澳2校來訪，期待能為師生專業學科的線上教學、 澳洲教師來臺的協同英文數理等科目教學交流及實體互訪的接待家庭 等預做準備。

上(10)月30日飛抵臺灣的瑪格麗特河高中校長Andrew Host及瑞碧斯蘭汀小學校長Lisa Helenius表示，近年雙方受限疫情，僅能從線上交流互動， 好不容易等到疫情稍緩能夠前來，很開心能與新北師生「見面！」

瑞芳國中校長王綠琳表示，瑞芳區學校多為偏遠小校， 擁有豐富的自然資源及人文風情， 藉由姊妹校交流讓偏鄉學生也有機會接軌全世界。此次簽約12所學 校包括瑞芳國小、瑞亭國小、義方國小、十分國小、澳底國小、 貢寮國小、瑞芳國中、欽賢國中、瑞芳高工、時雨高中、 及人高中及莊敬工家，其中瑞芳區為「山河海」(瑞芳山、基隆河、 東海岸)的學校，與西澳「山河海」(耶茨山、瑪格麗特河、 印度海岸)的學校有著類似的地理環境， 期盼透過締結國際姊妹校聯盟， 雙方師生未來進一步能共學雙城山河海文化的學習資源。

「和澳洲的學伴交流學習，像進入了A Whole New World！(嶄新的世界)」 瑞芳國中八年級劉子瑈同學開心地說， 她從交流中學到關於澳洲的運動休閒生活，像是衝浪、澳式足球等， 姊妹校學生也分享在鬼節主題中扮演過的稀奇古怪的裝扮，真有趣。 瑞芳高工應用英語科學生領著澳洲學伴們深入了解黃金博物館及歷史 文化，空間測繪科老師帶領學生從921地震切入橋樑抗震主題， 以全英文講解橋樑抗震概念及橋樑的基本形式，舉辦「 橋樑負重比賽」，與姐妹校學生互尬誰搭的橋比較穩固， 學伴們也分享澳洲特色美食維吉麥(Vegemite)以及當地著 名衝浪巡迴賽(Margaret River Pro），姊妹校學生藉由交流互動，拓展了視野與胸襟。

及人中學也分享與瑪格莉特河高中從認識彼此姓名及書法進行線上交 流，瑪格莉特河高中的學生也跟著學寫中文及認識中文名的意義。 時雨中學與莊敬高職也陸續展開與澳洲的文化盒，包含學校簡介、 臺灣零食及學生作品交流，同學們都興奮的表示， 很期待澳洲同學收到異國文物時的驚喜表情。

教育局長張明文表示，新北市近4年來積極辦理國際交流， 推動國際短期出國交流及見習實習，並鼓勵師生參與國際競賽、 展演、學術及文化交流等活動，已合計超過6,800人次參與。 未來期望藉由鼓勵各校締結姊妹校，拓展姊妹城市及學校夥伴關係， 達到校校有姊妹校的目標。

照片來源：新北市政府教育局提供

新北市教育局長張明文(左2)致贈紀念品予2校代表，瑪格麗特河高中校長Andrew Host(左1)、國際事務專員Angela McCoy(左3)、瑞碧斯蘭汀小學校長Lisa Helenius(左4)。(照片來源：新北市政府教育局提供)