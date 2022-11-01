來去新北農家DO一日　秋冬一日系列遊程報名即日開跑

為了讓大家更加認識新北市各區特色農業及生態環境， 新北農業局於秋冬期間推出「藍鵲茶採茶體驗與生態守護」、「 信鳥到站。田寮洋龍門小旅行」及「石碇森之光。十八重溪小旅行」 等3條共6梯次特色的農遊小旅行， 有興趣的民眾趕快把握機會報名參加。

臺灣藍鵲茶是新北市坪林區在地品牌，創辦人黃柏鈞以「 流域收復」的微型運動策略，將北勢溪的三個支流， 透過一個個集水區的茶園契作，為生產、生活、 生態共榮的最佳典範。「藍鵲茶採茶體驗與生態守護」 活動帶領大家來到坪林茶園，戴上斗笠、穿上袖套，體驗古法採茶、 製茶，活動除了能品嚐到甘醇芳香的新北好茶外， 更能藉此機會深植友善環境生態理念。

貢竂區田寮洋位於雙溪河下游的平原，除了有廣闊的水稻田外， 也有次生林、旱田、草澤、埤塘等多元地貌， 因此吸引多種鳥類駐足，目前田寮洋已記錄到的鳥種超過340種， 是台灣東北角重要的候鳥驛站，而除了鳥類，在此區域也有食蟹獴、 柴棺龜、台灣吻鰕虎等，農業局也輔導在地農友採用友善耕作， 並協助水田提早於每年的10月底之前完成翻犁， 增加冬候水鳥的棲地面積， 而且田寮洋位於福隆火車站與貢寮火車站之間，鐵道貫穿整個平原， 除了賞鳥之外，多元環境所堆疊而成的美麗地景與鐵道， 也使這裡成為東北部人氣鐵道拍攝點， 歡迎各位鳥友把握機會前來觀賞這季節限定的美景。參加「 信鳥到站。田寮洋龍門小旅行」 上半日帶領大家至田寮洋觀賞候鳥停棲身影，走訪水田風光， 下半日則當個一日漁夫體驗龍門社區示範漁村捕鰻文化， 品嚐美味的牽罟飯。

另外，被山林環繞的石碇區， 因位於水源保護區而保留了大部分的原始山林， 而且有許多在地組織深耕文化保存，致力推展石碇觀光， 近年來有不少小而美的私房景點及生態步道，如有壺穴、山豬石、 運煤橋遺跡和礦工雕塑的烏塗溪步道、 位於十八重溪聚落的螢火蟲書屋、從荒蕪工寮變身休閒園區的LOF T17等，都是值得親子同遊探索、細細品味的好地方。來場「 石碇森之光。十八重溪小旅行」， 探訪由廢棄煤礦宿舍改造的螢火蟲書屋， 以及由荒蕪工寮整修為在地文化的休閒園區， 感受在地青農為十八重溪聚落注入的創生活力， 體驗手作靈芝香菇元寶餃搭配自製香氣十足的醬料， 來場口感豐富的味覺饗宴。

新北市農業局長李玟表示，持續整合新北各區農業特色、 生態及自然地理環境等資源，推出「來去農家 DO一日」一系列在地農遊，相關活動資訊都會陸續公告在「 來去農家DO一日」網站的「農遊歲時曆」，喜歡生態、 特色農業及四季農產品的民眾千萬不要錯過。

報名資訊：

一、藍鵲茶採茶體驗與生態守護

（一）活動日期11/20

（二）報名網站：https://reurl.cc/GXrZGx

二、信鳥到站。田寮洋龍門小旅行

（一）活動日期12/2、12/10、12/16

（二）報名網站：https://reurl.cc/ jR7OkM

三、石碇森之光。十八重溪小旅行

（一）活動日期12/4、12/11

（二）報名網站：https://reurl.cc/ OE1eAv

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供