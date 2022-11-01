罹有精神疾患家中有如回收場　社工媒合清出4車並協助就醫

罹有精神疾患又有嚴重囤物習慣的小文（化名）， 家中雜物堆疊幾乎寸步難行，造成左右鄰舍怨聲四起， 經通報社安網後，永和社福中心社工溫怡瑄媒合人生百味協會， 和當地里長及區公所清潔隊等支援，前後共協助4趟次的清運作業， 並找到小文的親友，力勸她入住康復之家， 定期接受醫生的治療和服藥。社工笑稱自己像媒人， 只不過不是婚姻配對，而是媒合資源來幫助弱勢。

新北市社會局為推動社會安全網計畫，落實在地化社區照顧服務， 佈建14處社福中心，由社工員針對家庭遭遇變故、 經濟陷困或其他因素致發生危機所產生的家庭問題及需求， 運用專業的評估及處遇服務，提供立即性、連續性及完整性的服務， 以協助家庭渡過危機。

永和社福中心主任周桂霙表示， 中心平時會接到各式需要協助的家庭，像上述小文（化名） 便是一個真實的案例，她獨居於社區自有住宅，長期患有精神疾病， 又有嚴重的囤物習慣，不僅影響自己生活品質，也讓鄰里迭生怨言。 主責社工在介入後，評估小文因為抗拒穩定就醫， 病情無法獲得有效控制，遂逐漸惡化， 因此積極媒合相關資源進場協助。

周桂霙表示，幸好社工循線找到小文的阿姨和友人出面勸說， 拜託上林里長林維楠聯繫清潔隊， 並媒合人生百味協會社工陳盈婕動員志工進場協助清理， 前後共清理4梯次，才還給她清爽的居住空間。 社工再連結雙和醫院，協助安排就醫，在病情穩定後， 並轉介康復之家提供日常照顧，以及安排身障鑑定， 讓小文可以取得身心障礙證明，以享有相關社會福利。