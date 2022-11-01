中華電信公布2022年第三季營運成果

中華電信（2412）今日（11/1） 公布自結之2022年第3季合併營運成果。 該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs） 編製之2022年第3季合併營收為535.1億元， 較2021年同期增加5.2%；營業淨利為122.1億元， 增加6.7%；EBITDA為221.3億元，增加5.0%； 歸屬於母公司業主之淨利為93.3億元，減少0.4%； 每股盈餘1.20元；上述財務指標包括營業淨利、 EBITDA及淨利皆超越財測目標。

董事長謝繼茂表示，他們很高興中華電信第三季財務與營運表現強勁， 在總體經濟環境具不確定性的情況下， 中華電信各項財務指標均超越財測。 受惠於台灣行動市場穩定成長與客戶加速升級5G，很高興在市場競爭中持續創造客戶價值，扮演重要的角色。

謝繼茂還說，在市場進行整併的時刻，中華電信的市占率仍持續增長。 他們很高興看到本季中華電信是電信業者中唯一市佔率持續增長的業 者，行動營收市佔及客戶數市佔之年增率持續雙成長， 且營收市佔大於客戶數市佔，顯示公司體質健康。他們擁有範圍最廣的網路佈建、強健的基本面與絕對領先的市佔， 因此有高度信心在行動市場繼續站穩領導地位。在固網寬頻市場，他們加速推廣500Mbps以上高速寬頻上網方案， 深受消費者歡迎，帶動寬頻業務持續成長。

謝繼茂接說，個人家庭事業群因月租型客戶及5G客戶數成長， 同時受惠於iPhone14開賣及影音平台訂閱數超過270萬， 營收連續三季年增率正成長；期待藉由獨家轉播即將到來的FIFA世界盃足球賽， 持續推升下半年的MOD及Hami Video訂閱數。企業客戶事業群營收年增率亦連續三季正成長， 主要受惠強勁的ICT業務營收，其中， 多項重要應用包括5G企業專網、大數據、資安、 雲端服務及IDC業務，營收皆達雙位數以上成長。 國際客戶事業群營收第三季年增率大幅成長， 主因國際客戶對IDC、 雲端服務的需求提升及漫遊營收隨國境解封而增加。

謝董事長指出，中華電信一向致力於追求社會共榮共好， 持續投資於ESG永續作為；對於長期發展充滿信心， 並將持續為客戶提供更優質的服務，也繼續為利害關係人創造價值。

營業收入

2022年第3季合併營收535.1億元， 較2021年同期增加5.2%。

個人家庭事業群營收為328.3億元，增加3.8%。 行動服務營收因月租型客戶數成長及客戶升級至5G服務，增加5. 4%。固網服務營收增加0.04%，主因「速在必行」 方案成功提升銷售金額；固網語音營收呈現緩衰。 受惠於iPhone14提早開賣及高端機種廣受歡迎， 銷貨收入增加5.4%。

企業客戶事業群營收為173.9億元，增加5.1%， 主因為ICT業務營收增加10.4%。行動服務營收增加0.8% ，主因客戶升級至5G服務。固網服務營收減少2.0%， 惟數位轉型仍持續帶動數據網路及寬頻接取營收成長。 其他營收增加72.3%， 主因為5G政府補助款入帳及iPhone14銷售收入增加。

國際電信事業群營收為18.0億元，增加22.6%， 主因為ICT業務營收增加。

營業成本與費用

2022年第3季總成本與費用為413.0億元， 較2021年同期增加4.7%，主因為業務成長致用人費用增加， 折舊費用因5G建設亦增加。

營業淨利與本期淨利

2022年第3季營業淨利為122.1億元， 較2021年同期增加6.7%， 主因獲利較佳之核心業務延續成長趨勢。營業淨利率為22.8%， 2021年同期為22.5%。該期歸屬母公司業主之淨利為93. 3億元，減少0.4%。每股盈餘1.20元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2022年9月底來自營業活動的淨現金流量為472.3億元， 較2021年同期減少1.6%，主因為支付應付帳款。 2022年9月底現金與約當現金為328.8億元， 較2021年12月底減少17.4%， 主要因支付股利及購買不動產、產房與設備。

2022年第3季EBITDA為221.3億元， 較2021年同期增加5.0%，EBITDA margin為41.35%，2021年同期為41.40%。

業務資訊

行動電話業務

截至2022年9月底，行動電話客戶數為1,242萬， 較去年同期增加5.8%。第三季整體行動服務營收為153. 7億元，增加4.2%；行動090月租型ARPU為526元， 較2021年同期增加1.8%。

固網寬頻/網際網路業務

截至2022年9月底，中華電信寬頻客戶數為438萬， 較2021年同期增加0.5%； HiNet寬頻客戶數為366萬，較2021年同期增加1.1% 。第三季整體固網寬頻營收為107.5億元，增加3.3%， 固網寬頻ARPU為767元，較2021年同期增加2.4%。

固網語音業務

截至2022年9月底，市話客戶數累積為947萬。