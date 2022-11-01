美英法50國簽署聲明　譴責中國侵犯人權

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 50國簽署在聯合國辯論期間宣讀的聲明，譴責中國新疆地區發生的侵犯人權情事。

美聯社報導，包含美國、英國、法國在內的西方50個主要國家於週一（31日）敦促中國全面執行聯合國報告中的所有建議，報告指責中國可能違反維吾爾人和其他主要為穆斯林的民族的人權，包括迅速採取措施，釋放所有在新疆遙遠的西部省份「被任意剝奪自由的人。」

加拿大在主管人權事務的聯合國大會第三委員會（Third Committee）辯論時宣讀這份聲明，針對中國人權現況表達關切，尤其是新疆維吾爾人與其他以穆斯林為主的少數群體人權仍遭侵犯。

人權組織指控，中國將100萬或更多的少數民族關進集中營，許多人表示他們在那裡受到酷刑、性侵、並被迫放棄自己的語言和宗教信仰。

這些集中營只是新疆極端主義無情運動的一部分，其中還包括嚴厲的節育政策和對人們行動的全方位限制。

該評估是由總部設在日內瓦的聯合國人權辦公室在 8 月 31 日，時任人權事務高級專員Michelle Bachelet四年任期的最後幾分鐘內公佈的。

中國則否認這些指控，聲稱是在打擊恐怖主義，並確保當地發展。

50個簽署聲明的國家包括美國、英國、日本、法國、澳洲、以色列、土耳其、瓜地馬拉，甚至索馬利亞等。