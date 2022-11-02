富士康員工出逃 跑了10萬人 內部人士還原來龍去脈

中國媒體《第一財經》周一（10月31日）發表了採訪富士康內部員工的文章，探究眼下的混亂現象是怎麼造成的？一名了解富士康近期內部情況的消息人士「王盼」（化名），向《第一財經》透露了，10月中旬以來河南富士康廠區內部疫情管控混亂，大批員工出逃的詳細內幕。

王盼透露，當受影響人數超過閾值時，富士康的管理壓力陡增。「由於隔離場所不足、物資也無法及時配送，再加上採樣人員不足，初期的狀況開始變得混亂。」

防控升級之路

據報道，10月13日，富士康啟動了閉環管理，動員港區在外居住人員入住公司宿舍。之後三天，員工集中後，公司都實施了閉環管理、點對點通勤。從10月19日開始，富士康鄭州園區在每個樓棟都設置了檢測點，隨後的一系列動作也被內部員工視為防控升級的表現。

隨後，富士康取消了餐飲場所的堂食，要求員工簡化個人行程，需要佩戴N95口罩並持有24小時核酸陰性證明才可進入二線門崗。從10月21日開始，富士康開始實行「核酸+抗原」一天兩檢。

但這並沒有緩解富士康所面臨的防疫壓力。取消堂食後，員工人數眾多，宛如一個中型城市的富士康廠區，一餐需要發放大約20萬份盒飯，員工需要從工廠走回宿舍用餐，造成了不便以及員工情緒的不滿。王盼向《第一財經》表示，這種不滿的情緒也讓謠言開始滋生。

如果說富士康認為初期的情況仍然「可控」，那後來發生的事情就超出了所有人的意料。據《第一財經》報導，10月29日晚間，包括河南省禹州市、長葛市、沁陽市、西華縣、魯山縣以及許昌市魏都區、平頂山市湛河區等在內的河南多地，均發布了致當地籍在鄭州富士康工作人員的一封信，表示已做好當地戶籍員工返回家鄉的準備。各地均表示，確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。

在當天下午，「集體返鄉」的富士康員工影片已經開始在各大直播網站出現。與往常不同，包括中新社在內的中國官媒，沒有回避對相關事件的報導。中新社旗下的《中國新聞周刊》11月1日發表了題為〈富士康員工「徒步返鄉」前後〉的文章，報導了鄭州航空港區富士康工廠工人跋涉數十公里，甚至上百公里返鄉的現象。

30萬人走了10萬

《中國新聞周刊》指出，「徒步返鄉」的背後，正反映出鄭州富士康這家超級代工廠面臨的防疫挑戰。資料顯示，作為全球最大的iPhone生產基地，富士康鄭州航空港廠區高峰時期員工超過30萬名，目前員工人數仍在20萬左右。眼下正是訂單的旺季。

「同事一位女孩子（29號）前半夜還在上班，後半夜就跑了」、「有飯吃，但要承擔被隔離的風險」、「每天做核酸的時候都擔心」。多名鄭州富士康員工向《中國新聞周刊》表示，逃離廠區，是部分員工對於病毒的恐懼和對生活失序的擔憂。他們表示，疫情之下富士康的後勤管理出現混亂，包括飯菜問題、隔離問題等。

報導援引網傳截圖稱，10月30日凌晨，富士康鄭州科技園黨委書記蘇東霞的朋友圈發文：「富士康鄭州廠區有20多萬人，這注定不僅僅是一家公司，而是一個複雜的社會，管理難度很大；疫情發生之後，富士康盡力在內部調動資源努力處置，外部支持較少……無力獨自支撐局面，不得已默許讓廠區員工自行回家。」不過，隨後蘇東霞稱該內容是她轉載，並非原創。

為了回應各方的關切，富士康科技集團數位產品事業群的一位負責人10月31日接受了《河南日報》的采訪，表示「截至目前，鄭州園區未發生重症感染現象，在政府的大力協助下，疫情總體可控。」此外，目前防疫形勢穩中向好，園區各餐廳從10月29日逐步恢復堂食，目前能夠保障20萬人次免費的一日三餐。

盡管富士康官方表示情勢已經整體向好，但這仍不能阻止許多員工仍然選擇走上徒步返鄉的道路。王盼向《第一財經》表示：「步行返鄉實屬部分員工的無奈之舉，原因一部分來自對疫情的恐慌，加上員工獲取官方權威信息的不足。另一部分是因為防疫交通管制，導致不得不選擇步行。」但同時他也指出：「網絡上大量關於鄭州園區疫情事件的影片和圖片，有一部分是拼湊或片面、不實的信息，我們自己從內部來看，公司也是在努力進行改善。」

留下來的理由

同時，如今鄭州富士康留下來的20萬人中，很多人是迫於經濟壓力不願離開。從《中國新聞周刊》的最新報道中，可以看出許多員工堅持留下的原因是，數千至上萬元人民幣的勞務派遣人員獎金，需要在富士康堅持打卡上班90天才能拿到。另有一部分員工是因為眼下正是廠區訂單的旺季，每個月能比之前多拿約1,000塊錢的工資。對於許多底薪2,000人民幣左右的富士康員工來說，這是非常重要的額外收入。

富士康科技集團數位產品事業群的負責人也向《河南日報》透露，從10月19日起，公司對正常出勤且符合防疫要求的所有員工發放一天50元的出勤激勵獎金，其中數位產品事業群10月26日至11月11日提高至一天100元，並給予最高1,500元的全勤激勵獎金。11月1日，更是有多名鄭州富士康員工向《科創板日報》透露，廠方最新的激勵政策是給與自願留在港區完成自我隔離的員工，每天300元人民幣的生活補助，7天隔離期間共補助2,100元，隔離期滿後，員工可在核酸結果陰性的情況下選擇反崗，也可以選擇返鄉，政府將統一組織有序返鄉。

根據包括台灣《聯合報》在內的媒體報道，鄭州富士康廠區原本是蘋果公司最新14代iPhone機型的生產重地，但由於銷量不佳，後被總公司鴻海科技集團責令轉型生產配置和利潤更高的Pro Max系列。另據《壹蘋新聞網》報道，目前鄭州廠區在iPhone 14 Pro系列總產能的佔比高達70%。

（第一財經、中國新聞周刊、河南日報、科創板日報等）

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