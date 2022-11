台灣國旗高掛！「匿名者」突襲中國官網　報復維基百科編輯戰

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)全球最大駭客組織「匿名者」(Anonymous)近日突襲中國應急管理部官網,並放上總統蔡英文、惡搞習維尼小熊維尼圖。

立委王定宇1日於臉書分享「有意思的截圖」,圖中可見蔡英文微笑揮手,他寫下「匿名者」10月29日突襲了中國應急管理部官網,並發布了其內容管理系統(CMS)的受損目錄頁面,隨後該網還有19個其他頁面遭到入侵,放上蔡英文總統、天安門事件、習維尼以及李文亮醫生及圖博雪山獅子旗等照片,網站中有關中國應急管理的工作任務與目標,內容都被改成「台灣南波萬」(Taiwan Nambah Wan,台灣第一)等文字。

據悉,「匿名者」知名駭客賽博安納金(Cyber Anakin)9月下旬在維基百科的頁面爆發一場編輯戰,發動代號「阿納金之怒行動:無暇赴死」(Operation Wrath of Anakin: No Time to Die)行動,以涉嫌違反中立觀點政策、無法驗證和「來源不可靠」的訊息等原因入侵中國政府網站,報復所謂「中國特工」在維基百科大量刪除其活動條目。

「匿名者」強調,中國用人頭帳戶干涉維基百科條目,是不可容忍的。



西藏國旗跟李文亮。(Anonymous提供)



(Anonymous提供)



(Anonymous提供)