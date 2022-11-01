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台灣國旗高掛！「匿名者」突襲中國官網　報復維基百科編輯戰

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/01 16:30
（Anonymous提供）

（Anonymous提供）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)全球最大駭客組織「匿名者」（Anonymous）近日突襲中國應急管理部官網，並放上總統蔡英文、惡搞習維尼小熊維尼圖。

立委王定宇1日於臉書分享「有意思的截圖」，圖中可見蔡英文微笑揮手，他寫下「匿名者」10月29日突襲了中國應急管理部官網，並發布了其內容管理系統（CMS）的受損目錄頁面，隨後該網還有19個其他頁面遭到入侵，放上蔡英文總統、天安門事件、習維尼以及李文亮醫生及圖博雪山獅子旗等照片，網站中有關中國應急管理的工作任務與目標，內容都被改成「台灣南波萬」（Taiwan Nambah Wan，台灣第一）等文字。

據悉，「匿名者」知名駭客賽博安納金（Cyber Anakin）9月下旬在維基百科的頁面爆發一場編輯戰，發動代號「阿納金之怒行動：無暇赴死」（Operation Wrath of Anakin: No Time to Die）行動，以涉嫌違反中立觀點政策、無法驗證和「來源不可靠」的訊息等原因入侵中國政府網站，報復所謂「中國特工」在維基百科大量刪除其活動條目。

「匿名者」強調，中國用人頭帳戶干涉維基百科條目，是不可容忍的。

台灣國旗高掛！「匿名者」突襲中國官網　報復維基百科編輯戰
西藏國旗跟李文亮。（Anonymous提供）

台灣國旗高掛！「匿名者」突襲中國官網　報復維基百科編輯戰
（Anonymous提供）

台灣國旗高掛！「匿名者」突襲中國官網　報復維基百科編輯戰
（Anonymous提供）
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更新時間 : 2022-11-01 16:43 GMT+08:00

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