台灣國考爆舞弊！中油台電中鋼員工認了　集團一條龍服務狂削上億

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)高雄檢廉近日破獲台電、中鋼等國營事業電子舞弊案，帶回8名舞弊考生，全部坦承作弊。

綜合媒體報導，高雄地檢署去年接獲檢舉，中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，並在去年一舉破獲電子舞弊集團，查出集團5年來共助101人作弊，不法獲利1億餘元。

檢廉年初發動搜索後，積極呼籲作弊考生投案，到今年9月起訴時共有20人（有2人沒考上）自首，檢廉持續清查作弊考生，昨日直接到中油、台電等公司逮人，帶回8名作弊考生，全部坦承作弊，包含在中油上班5人、台電2人、中鋼1人，持續清查中。

所有涉案人員皆坦承靠作弊考進搶破頭的國營事業，檢方並諭知書立悔過書及道歉書，繳交公庫5至10萬元，將予以緩起訴處分，自首的20名考生也已獲緩起訴處分。

檢廉查出，以吳岱霖為首的電子舞弊集團，和考生約定好僅須先行支付2萬元買手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元的報酬，筆試放榜後，還會提供協助修改自傳、教導面試技巧等相關一條龍服務，雄檢偵結後今年9月間依詐欺等罪起訴吳姓主嫌等5人。

扣除已自首及帶回的28人，清查名單上至少還有73人，檢廉呼籲涉案考生「出來面對」，將視案情許可從輕發落。