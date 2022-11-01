南韓梨泰院踩踏事件是如何發生？為何聚集如此多人？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）10月29日，位於首爾龍山區的梨泰院湧入了10萬人，慶祝萬聖節，原是歡樂的過節氣氛，卻發生了大規模的踩踏事件，造成303人死傷，南韓進入哀悼期，許多藝人、遊樂園、大型活動等也因此取消，究竟是甚麼造成這場悲劇的呢?

梨泰院因鄰近美軍基地，異國風情濃厚，外國人多聚集於梨泰院，尤其是歐美國家人士，也因此梨泰院對於多元文化的接受度較高，也較開放，對韓國人來說是個小外國村。

梨泰院白天時有許多咖啡廳及異國料理餐廳，晚上則有許多酒吧、夜店及24小時營業的餐廳。另外，在風氣較保守的南韓，也唯有梨泰院有著許多同志夜店及酒吧，因此許多人到了夜晚，都喜歡與朋友相約在梨泰院玩樂，尤其到了萬聖節及聖誕節，會吸引更多民眾，體驗濃濃的西方過節氣氛。



位於梨泰院的店家（圖／pixabay用戶원창）

此次踩踏事件發生的巷子，就位於梨泰院地鐵站一號出口外，而大部分較知名的酒吧及夜店，皆聚集此巷後方，可以說是大多數人的必經之路。再加上因新冠肺炎疫情關係，喜愛派對的南韓年輕人已被壓抑了3年，這次的萬聖節為疫情解封後的第一個大節日，吸引了多人出門過節，梨泰院越夜越美麗，因此這4米寬的巷子也漸漸擠滿了上千人。

也有媒體報導，疑似是因為有名人出沒，造成更多人聚集，事後許多網友指控該名人就是一名韓國知名直播主K（朴重奎），但他立刻發文澄清，表示有看過直播的人，都知道他也是受害者，他自己也是因人潮太多，而被擠進酒吧裡。

除了地點熱門、名人到訪傳聞，地形也是釀災原因。

南韓地形特殊，到處可見斜坡，該條巷子亦是其中之一，有越來越多當事人指出，事發起因是當時有五六名男子在上坡喊著「推！推！」，並故意往前推擠，造成斜坡下的人支撐不住跌倒，附近店家音樂聲又大，現場其他人無法得知有狀況發生，人群就開始往下坡堆疊。



一名男子俯身跪地於梨泰院窄巷（圖／美聯社）

在警消獲報後，因許多車輛違停、人潮過度密集而導致救護車進出困難，再加上巷弄過於狹小，無論警消如何費力，都無法拉出受困於巷弄的民眾。種種原因導致救援不及，錯過了黃金時間。另外，因當天為萬聖節狂歡活動，許多不知情的民眾也搞不清楚警消人員是否只是狂歡者裝扮。

政府方面，警察廳警備局長洪基憲10月31日時於記者會也坦承，他們原先預料今年的人群會與往年差不多，或稍微多一些，當天並未察覺到人數遽增，也因梨泰院萬聖節活動屬於沒有明確主辦方的大型人群聚事件，因此並未訂立應對守則，也未做人群管控。

事發當日（10月29日）梨泰院聚集了10萬人，卻只派出137名警力，僅為管制毒品及犯罪。洪基憲則解釋，因當天在首爾市區有政治示威活動，將許多警力分配至示威現場。

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