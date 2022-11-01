台灣11/1新增34,274例新冠肺炎確診、46死

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增34,274例COVID-19確定病例，分別為34,242例本土個案及32例境外移入；另確診個案中新增46例死亡。



指揮中心表示，今日新增之34,242例本土病例，為16,057例男性、18,173例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,660例)，臺中市(4,731例)，高雄市(4,285例)，臺南市(3,365例)，臺北市(3,036例)，桃園市(3,017例)，彰化縣(1,970例)，屏東縣(1,179例)，雲林縣(1,008例)，新竹縣(761例)，南投縣(745例)，苗栗縣(733例)，嘉義縣(724例)，新竹市(717例)，宜蘭縣(573例)，嘉義市(465例)，花蓮縣(399例)，基隆市(361例)，臺東縣(282例)，金門縣(119例)，澎湖縣(101例)，連江縣(11例)。



指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為22例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月27日至10月29日，死亡日期介於10月20日至10月29日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增32例境外移入個案中，為16例男性、16例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自韓國、中國、新加坡、義大利、日本 (各1例)移入，另27例感染國家調查中。入境日期介於今年9月1日至10月31日。



指揮中心統計，截至目前國內累計19,390,778例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,641,036例排除)， 其中7,746,969例確診，分別為36,420例境外移入、7,710,495例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,876例COVID-19死亡病例，其中12,859例本土，個案居住縣市分布為新北市2,624例、臺北市1,448例、臺中市1,322例、高雄市1,226例、桃園市975例、臺南市957例、彰化縣728例、屏東縣507例、南投縣401例、雲林縣399例、苗栗縣356例、嘉義縣328例、基隆市282例、宜蘭縣276例、花蓮縣222例、新竹縣211例、嘉義市208例、臺東縣180例、新竹市144例、澎湖縣34例，金門縣31例；另17例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。