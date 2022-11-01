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蘇媽媽NFT？台灣元宇宙樂園《華燈初上未來版》　搶先沉浸體驗600年後林森北路

實體店鋪搶先登場

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/01 12:03
《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》預計於2023年2月上線。(圖/BEATPARK Facebook)

《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》預計於2023年2月上線。(圖/BEATPARK Facebook)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)宏達電旗下內容品牌VIVE ORIGINALS於31日宣布，將啟動全球首座沉浸式元宇宙樂園BEATPARK未來區，盡情探索虛擬世界。

綜合媒體報導，BEATDAY背景設定在數百年後，推出首檔元宇宙戲劇《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》,故事設定在600年後的虛擬林森北街區展開，找來台灣在地劇團《故事工廠》的演員合作並重新撰寫劇本，同時進駐台北林森北條通街區，供民眾以手機App實地踩點，享受結合5G串流技術的容積攝影拍貼。

宏達電指出，未來也將推出多檔當紅戲劇與電影，並持續布局元宇宙廣告商務領域，創新元宇宙娛樂體驗。

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘提及，品牌結合數10種技術，包含動畫、遊戲、動作捕捉、互動、容積攝影等，希望給使用者更沉浸式的體驗。

《華燈初上未來版》的故事發生於百年後的林森北路，在先進科技與崩壞社會並存的未來。原劇中的角色人格記憶即將重啟，觀眾將在BEATDAY中親身體驗劇中角色的立體全息演出，還能參與劇情，與演員聯手探索《華燈初上》嶄新的故事及音樂演出。

除了線上沉浸互動，觀眾還能透過實地探索林森北路，進一步解鎖任務及獲得特殊道具、獲得元宇宙演唱會的入場券。

《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》預計於2023年2月上線，林森北實體店將在12月正式開幕。
元宇宙
林森北路
華燈初上未來版
VIVE ORIGINALS

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更新時間 : 2022-11-01 12:08 GMT+08:00

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