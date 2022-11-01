尼加拉瓜與台灣斷交 前大使吳進木入籍尼國不歸 監院糾正外交部

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）我國前駐尼加拉瓜大使吳進木在兩國斷交前請辭退休，甚至入籍該國，引發爭議。經調查，監察院認為外交部維護館產不力，提出糾正，並要求其檢討現行駐外人員管制機制。

尼加拉瓜2021年12月宣布與我國斷交，轉與中國建交，甚至沒收我國館產，贈與中國。大使吳進木2020年起便多次請辭，直到2021年9月28日始獲准辭職，申請退休，並在當地定居，遭批根本是叛國。

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監委王美玉、林郁容、林文程透過1日新聞稿指出，吳進木2021年11月17日離任，尼國隨即於2021年12月9日宣布與我國斷交，12月10日公布授予吳進木該國國籍。本次台尼斷交事件，原因錯綜複雜，除了尼國內部政治問題，更涉及美、歐等民主陣營與中、俄極權國家間的國際政治角力。駐尼國大使吳進木於退職生效後不久即發生台尼斷交情事，但他早在斷交前一年數度請辭，外界質疑他早已知悉雙邊關係將生變，卻隱匿不報，提早退休。此事查無實證。

監委指，接任者李岳融大使多次向吳進木表達，希望當面請益，吳卻以慣例為由拒不見面。此外，國籍事件疑遭尼國據以轉移對台尼斷交事件之輿論焦點，吳未能婉拒尼國國籍，以正視聽，有負國家及國人對其「國家忠誠意識」之期待。

公務人員任用法第28條雖規定，公務人員不得有雙重國籍，然吳進木當時已不具公務員身分，自非該法規範對象，以致相關情節經媒體揭露後，民情沸騰，外交部卻束手無策，凸顯現行法制不足，未能完善「涉外國家機密維護」之機制。

監委表示，由於事涉「居住遷徙自由」與「國家機密維護」此一重大公益價值權衡，外交部應汲取本案經驗及參考相關立法例之作法，從法制面向根本解決，杜絕類此爭議再度發生。

吳進木2021年11月17日退職生效後，為辦理國家機密退離職人員，其出境應依國家機密保護法相關規定進行管制，管制期限至2024年11月16日止。然而吳滯留尼國未歸，面對國內輿論質疑聲浪，更不曾出面對外說明，遑論如何落實國家機密管制規定。

監委認定，外交部就卸任駐外人員之出境管制機制，顯有疏漏。外交部在本案調查過程中，已著手研擬範駐外人員退休（職）前，先行調部或返國。為確保上述改善作為周妥有效，外交部應確實完成相關法制作業。

監委強調，尼國與我國斷交後，限期我駐尼館人員兩週內撤離，館方雖緊急尋得尼國首都馬納瓜天主教教會同意，循雙橡園處理模式完成買賣交易，卻因該交易對象反觸怒奧德嘉政府，造成館舍連同其他高價館產被尼國沒收之情況。

監院認定，相關應變作為，確有未周及疏失之處，因此對外交部提出糾正。今年10月3日，監察院外交及國防委員會通過全案調查報告，促請外交部參考歷年類似案例，研酌是否適度限制卸任高階外交人員，於一定期限內不得入籍他國，並強化大使考核機制，從法制上根本解決問題。