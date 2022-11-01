【台灣故宮國寶摔碎】最新調查報告出爐！監視器畫面曝光　揭密兩大原因

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)故宮博物院日前遭爆毀損三件文物，故宮最新調查報告與監視器畫面於31日曝光。

故宮文物毀損最早可追溯至一年前，其中一件為人為疏失，因於去年執行文物數位典藏計畫，將文物移出庫房開箱發現毀損，然而立委爆料院長知情不報下封口令，對此，院方強調因為文物非國寶等級，確定責任歸屬後才會說明。

故宮說明，受損的3件瓷器分別為「弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」及「清乾隆青花花卉盤」，在2021年2月3日、2022年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損， 111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。

院長吳密察近日於記者會上表示，檢視「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」10年來的紀錄發現沒有明顯的人為疏失，研判為保存方式出問題。



監視器畫面顯示故宮人員發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」破損。（圖翻攝故宮調查報告）

故宮昨日晚間將上述兩件的初步調查報告送至立法院教育及文化委員會的立委辦公室。調查報告顯示，編號16896「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」於2021年2月3日進行例行整理，打開後發現破損成四片，當即拍照記錄，於出庫後向科長說明狀況。歷經3次現場勘查，破碎的時間初步研判為2012年3月2日至2021年2月3日。

報告顯示，編號007167「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」於2022年4月7日進行例行文物整理，發現其中一個藍布盒內所裝的編號007167破裂，經過交辦政風室啟動行政調查，破碎的時間初步研判為2020年2月19日至2022年4月7日。然而，「院2297箱」內文物目視胎質較為脆弱，猶待會同登錄保存處專業同仁目驗檢視後，始進行修復。

器物處瓷器科長及助理研究員於報告指出，一般瓷器在燒造時若有胎質不緻密的情形，就可能會有胎裂可能，因胎裂暗傷肉眼看不出來，因此有時是因為這樣破損，破損原因也有可能是搬運鐵箱過程造成文物晃動受損。

報告強調，現行的陶瓷器文物保存方式仍有可改善之處，後續改善措施包括每一文物單獨包裹或盒裝保存、文物保存方式化箱為櫃、鐵箱起閉方式增加電子化記錄功能、庫房日誌數位化保存，以及電腦登打資料中，增列例行整理外，其他因處內抽查、特別參觀或大盤點等數位化紀錄。

明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗

清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗

清 乾隆 青花花卉盤

以上圖片由故宮提供