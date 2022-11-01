（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）夫婿保羅（Paul Pelosi）上週遇襲一事，有了令人不寒而慄的發展。檢調表示，嫌犯原本打算綁架裴洛西，「敲碎她的膝蓋骨」，以儆效尤。

檢調10月31日在記者會中說明了案情進度。嫌犯德沛普（David DePape）10月28日用鐵鎚打破裴洛西舊金山宅邸的玻璃門，闖到樓上時，保羅正在睡覺，他將他叫醒，要求要與裴洛西對話。當時他的包包裡裝著槌子、繩索、膠帶、束線帶。

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保羅表示妻子不在家，恐怕數日不會回來，德沛普卻仍堅持等待，接著開始將之綑綁。保羅本欲接電話，遭到阻攔，於是佯稱需要用廁所，才趁機用廁所的手機打電話報警。警方抵達後，發現二人爭奪一隻榔頭，嫌犯在過程中攻擊了保羅，後才被制伏。

德沛普供稱，裴洛西是「民主黨一堆謊言的領導者」。若裴洛西願意說「真話」，他會放她走，但若她「扯謊」，他就要敲碎她的膝蓋骨，讓她得坐著輪椅進國會，讓其他國會議員看看，一個人的行為，是會有後果的。

事件發生後，社群媒體充斥著右派人士的嘲諷言論、陰謀論，甚至包括有頭有臉的共和黨員，如競選亞利桑那州州長的雷克（Kari Lake），就在一場造勢大會上，奚落裴洛西宅邸的安全問題。就連前總統川普（Donald Trump）的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）都在訕笑人士之列。

11月8日期中選舉在即，針對政治人物的威脅與攻擊來到高點，人身安全成了一大問題。今夏，一名男子持槍、刀、束線帶，揚言要殺了美國最高法院大法官卡瓦納（Brett Kavanaugh），遭到逮捕。

去年，美國國會議員遭受的威脅高達1,000樁，國會警方呼籲議員採取預防措施，畢竟孤狼式攻擊事件增高，防不勝防。

裴洛西夫婿遇襲事件 兇嫌原想綁架裴洛西、打碎其膝蓋