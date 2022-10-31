超稀有、全球產量僅4%！台南遠東香格里拉首推「粉紅檸檬」甜點浪漫上市

全球產量僅佔4%的稀有品種「粉紅檸檬」，經過4年的努力，台灣小農生產的「粉紅檸檬」終於在今年成功上市！台南遠東香格里拉特別以這款無添加色素、香料，擁有獨特葡萄柚酸甜滋味及柑橘清香的檸檬，首發一系列精緻甜點及下午茶套組。即日起至11月30日，民眾可於飯店品香坊外賣部購買「粉紅檸檬甜點」，單品售價160元起；或大廳茶軒「粉紅檸檬下午茶組」，雙人份1,000元+10%、單人份500元+10%，需提前一天預訂。更多詳情，請洽 (06) 702-8856。

原產自美國加州的「粉紅檸檬」，於1931年被發掘，由優利卡檸檬Eureka lemon (俗稱四季檸檬)品種自然變異而成；目前在台灣，僅有一家嘉義小農種植成功。外型相當特別，仿如西瓜皮的紋路帶有鵝黃、粉紅與翠綠等三色交織。相較於其他品種的檸檬，其外皮厚實且酸度高，果肉含有豐富的花青素，而呈現獨特的淡粉紅色；因其獨特的風味、尾韻散發著葡萄柚及柑橘清香，國內外均推出眾多創意飲品。

國內外西點賽事屢獲佳績、充滿無限熱情及創意的台南遠東香格里拉冠軍西點主廚許煜新，以行動支持台灣優質農產，大量採購嘉義小農栽種的粉紅檸檬，保留食材最佳風味、以完美比例、融入於費工細膩的法式甜點，推出一系列粉紅檸檬限定甜點。

以蓬鬆戚風蛋糕體為基底的「粉紅檸檬雲朵」(單片160元)，香草蛋糕內以鮮榨粉紅檸檬汁、大溪地香草莢與法國發酵奶油，慢火熬煮而成自製香草粉紅檸檬為內餡、搭配濃郁北海道奶霜，外層淋上粉紅檸檬醬，酸甜滋味、十分迷人。而另一款典雅的外觀內藏有多層次口感的「妮薇雪」(單顆190元)，則以清爽檸檬蛋糕，內層為新鮮粉紅檸檬汁與法國發酵奶油結合製作成酸甜內餡，最後淋上滑順粉紅檸檬慕斯，香甜不膩口。

推薦喜愛挑戰味蕾的甜點控「生薑檸檬」(單片180元)，以層層堆疊生薑與粉紅檸檬所製成的海綿蛋糕體，並加入杏仁碎粒提升口感，上層日本北海道奶霜，搭配以糖霜烤至金黃的杏仁片，獨特組合卻沒有辛辣的薑味，和諧的比例反而釋放出更誘人的口感。

而口感綿密、濃郁奶香的「粉紅檸檬乳酪」(單顆190元)，自製杏仁巧克力底層、豐富口感，以新鮮粉紅檸檬汁融入於日本雪印特濃北海道乳酪，調配出獨特的內餡，入口即化的美味中，帶著清新檸檬香氣。此款提供六吋單品(售價1,080元)，需提前預訂。

華麗感十足的「檸檬島嶼」(單顆170元)，底層香草塔殼內填入泰莓奶餡、葡萄柚檸檬醬及粉紅檸檬餡，外層結合炙燒至焦糖色經典義大利蛋白霜，包覆香草安努爾慕斯，最後以檸檬皮及金箔點綴，是款多層次、豐富口感的選擇。

以上「粉紅檸檬」系列甜點，民眾可於11月30日前至飯店一樓品香坊購買。想一次嚐盡多款「粉紅檸檬」甜點，就千萬不要錯過大廳茶軒「粉紅檸檬下午茶組」，不僅能一次享用迷你版「粉紅檸檬乳酪」、「檸檬島嶼」、「妮薇雪」，更有限定款「粉紅檸檬司康」，以及4款輕食鹹點，搭配特調雞尾酒。