2022統一渡假村線上旅展開跑！疫後旅遊新型態

疫情趨緩，想出遊的心準備解放了嗎？假不多，無法規劃長途旅行，不如簡單與親朋好友來個一日輕旅遊，呼吸芬多精、徜徉森林，還能大啖美食及暢玩設施，無須動腦，一整天規劃好好！即日起～2022/11/30，統一渡假村線上旅展開跑，火速預訂～新竹馬武督主打「饗樂一日遊」，每人只要999元(加一成服務費)，平日及小假日適用(使用日至2023/3/31)，專案破天荒可享本季主打夢遊仙境套餐(原價780元起)從開胃沙拉、主菜、焗烤飯到甜點，道道都是主廚精選，童趣同時讓味蕾層次滿滿。

玩累了，下午再到森吧享受美味午茶時光，大啖墨西哥雞肉起司脆餅，除了吃得飽足，行程也精采萬分，漫步綠意環繞的秘境，走進森林裡的白色城堡，室內戶外處處都是美拍景點，林間深處的魔法顛倒屋帶您領略奇幻翻轉視野，拍出IG人氣美照超EASY！

秋冬涼爽氣候規劃兩天一夜假期幸福指數超高，線上旅展入住日即日起至2/28，平日及小假日適用～新竹馬武督及墾丁，平日皆可享雙人房優惠價一泊一食4,880元起，入住免費升等四人房、招待一位12歲以下兒童入住(含早餐)、加贈雙人份宵夜點心，此外晚餐買一送一！

秋冬享受山景與溫泉，來統一谷關是最佳選擇～平日和洋雙人房一泊一食7,580元起、一泊二食9,280元起，旅展好康三選一，您可以享用田園派對下午茶或免費升等超美溪景房，或者招待一位12歲以下兒童入住，年底規劃幸福旅遊，趁線上旅展搶優惠準沒錯！