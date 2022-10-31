全新風格「ILLUME茹曦酒店」2022台北國際旅展首度登場

將在11月3日正式宣告品牌成立的ILLUME茹曦酒店，今年將首度以新品牌ILLUME茹曦酒店參加2022台北國際旅展，推出3大亮點活動，亮點一：全新家庭四人房一泊二食住宿券超值價NT$8,901，每位僅需NT$2,023起；亮點二：展場獨賣活動，跨年101夜景三天兩夜訂房活動只需NT$20,888起，亮點三：歡慶品牌成立，旅展現場特製ILLUME 餅，每日上午11點與下午3點免費贈送，每時段限量100個！11月4日至11月7日ILLUME 茹曦酒店2022台北國際旅展在南港展覽館一樓I404，以光閃耀每位旅人的心！詳細內容請見官網www.theillumehotel.com

亮點一：全新家庭四人房一泊二食住宿券NT$8,901，一泊二食每位僅需NT$2,023起

以明亮現代的全新家庭四人房，推出家庭四人房一泊二食住宿券，包含家庭四人房住宿乙晚、翌日早餐4客、入住當日午間或晚間個人套餐4客， 原價NT$29,128，旅展現場優惠價每張券NT$8,901，超值優惠，僅此一檔！一次購買五張券，加贈公寓式套房免費升等券乙張。

全新家庭四人房，面向臺北市最具代表性的林蔭大道的敦化北路，綠意盎然、視覺開闊，讓身心自然地放鬆，體驗煥然一新的台北之旅。家庭四人房提供UCC DRIP POD咖啡萃取膠囊機、環保瓶裝飲用水、免治馬桶等，房客可享健身房、戶外泳池、蒸氣室、烤箱等服務設施。為響應國際推動永續發展、綠色環保，酒店自2022年11月3日起客房將不再提供一次性備品，與消費者一起落實愛護我們的環境。

亮點二：展場獨賣－12/31跨年住房活動，三天兩夜只需NT$20,888起

迎接2023年，茹曦酒店特別精選全新客房，可遠眺台北101的景觀房，在旅展現場獨賣12/31跨年住房活動，包含面向101景觀客房連續住宿兩晚、兩日早餐、跨年專屬禮包乙份(多款飲品與零食) ，11/4至11/7預訂並付清全額，可享免收一成服務費之優惠，尊爵雙人房三天兩夜只需NT$20,888，家庭四人房三天兩夜只需NT$32,888，連續住宿兩晚為2022年12月30日與12月31日或2022年12月31日與2023年1月1日，展場限定活動為您預訂跨年住宿，限量30間！付款完成後不接受更換住客姓名。於住宿日前取消預訂，得於一年內保留已付金額作為館內日後消費折抵使用。若於住宿日當日取消或未抵達者，則不退還款項(皆依個別旅客訂房定型化契約規範)。

亮點三：11/4-11/7 旅展攤位I404限定，免費贈送現烤ILLUME餅，歡慶品牌成立！

ILLUME 茹曦酒店，位於台北市敦化北路100號，為慶祝品牌正式成立，11/4-11/7 在旅展現場將特別現烤 ILLUME餅，每日上午11點與下午3點，各限量100個，邀請民眾一起為歡慶ILLUME 茹曦酒店品牌成立。ILLUME 茹曦酒店2022台北國際旅展在南港展覽館一樓I404與您見面。