Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

逾8%廢水驗出小兒麻痺病毒　美國CDC示警　疫情在紐約地區持續擴散

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/31 19:54
脊髓灰質炎口服疫苗的優點是成本低、使用方便，能在最短時間內達到最大效益，阻止小兒麻痺疫情擴散。（圖／美聯社）

脊髓灰質炎口服疫苗的優點是成本低、使用方便，能在最短時間內達到最大效益，阻止小兒麻痺疫情擴散。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國CDC於28日表示，最近幾個月以來，衛生單位在紐約市周圍採集了13處的廢水樣本，約有8%檢驗出小兒麻痺病毒，顯示病毒在社區中持續傳播。

延伸閱讀：近10年來美國首例！紐約成年男性因癱瘓被檢出感染「小兒麻痺症」

紐約NBC報導，美國疾病管制中心(The Centers for Disease Control and Prevention，CDC)說明，今年夏天在紐約州洛克蘭郡爆出首例通報確診個案，雖然是全美目前唯一一例，但從過往經驗來看，衛生單位擔憂這恐怕只是冰山的一角，因此陸續在各地採集廢水樣本進行檢測。

自3月9日至10月11日期間，研究人員在洛克蘭郡和周圍12郡共48個污水廠採集了1076件廢水樣本，結果有89件樣本檢驗出小兒麻痺病毒， 其中80件分別採集自紐約州的洛克蘭郡、賓州的沙利文郡和加州的橘郡，另外7件陽性樣本則採集於紐約市。

研究人員說明，儘管美國大部分的民眾都已經接種了小兒麻痺疫苗，但透過廢水採集和檢測可以證明5個郡存在著許多有症狀的小兒麻痺患者，因此呼籲國王郡（Kings County）、橘郡（Orange County）、皇后郡（Queens County）、洛克蘭郡（Rockland County）和沙利文郡（Sullivan County）的民眾應盡速完成小兒麻痺疫苗接種。

據了解，美國CDC正在考慮重啟脊髓灰質炎口服疫苗，開放大規模接種，以防止疫情擴散。脊髓灰質炎口服疫苗優點是成本低、使用方便，能在最短時間內達到最大效益，阻止疫情擴散。

逾8%廢水驗出小兒麻痺病毒　美國CDC示警　疫情在紐約地區持續擴散
小兒麻痺
紐約州
紐約市
脊髓灰質炎口服疫苗

相關新聞

【32家合約醫院名單】台灣邊境穩健開放　疾管署建議: 出國前先諮詢旅遊醫學門診
【32家合約醫院名單】台灣邊境穩健開放　疾管署建議: 出國前先諮詢旅遊醫學門診
2022/10/09 17:00
川普，王牌大騙子？紐約州檢察長控川普浮報身家資產 銀行、稅務機關全都騙
川普，王牌大騙子？紐約州檢察長控川普浮報身家資產 銀行、稅務機關全都騙
2022/09/22 15:33
多地廢水驗出小兒麻痺病毒　美國紐約州因感染升高•宣布進入緊急狀態
多地廢水驗出小兒麻痺病毒　美國紐約州因感染升高•宣布進入緊急狀態
2022/09/10 20:30
台大參加全球根除小兒麻痺疫苗接種運動　詹長權：台灣對全球公共衛生小小努力
台大參加全球根除小兒麻痺疫苗接種運動　詹長權：台灣對全球公共衛生小小努力
2022/08/19 19:00
傳染病接踵而至 美國紐約恐爆小兒麻痺社區感染
傳染病接踵而至 美國紐約恐爆小兒麻痺社區感染
2022/08/05 13:52

更新時間 : 2022-10-31 20:52 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
南韓梨泰院萬聖節狂歡傳重大踩踏事件 釀154死【影】
南韓梨泰院萬聖節狂歡傳重大踩踏事件 釀154死【影】
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
台灣foodpanda系統大當機？刷卡後訂單消失網傻眼　品牌緊急回應
台灣foodpanda系統大當機？刷卡後訂單消失網傻眼　品牌緊急回應
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
參議院COVID溯源報告 美國專家挖出電文暗藏玄機 揪武漢實驗室掩蓋疑雲
參議院COVID溯源報告 美國專家挖出電文暗藏玄機 揪武漢實驗室掩蓋疑雲
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！