（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國CDC於28日表示，最近幾個月以來，衛生單位在紐約市周圍採集了13處的廢水樣本，約有8%檢驗出小兒麻痺病毒，顯示病毒在社區中持續傳播。

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紐約NBC報導，美國疾病管制中心(The Centers for Disease Control and Prevention，CDC)說明，今年夏天在紐約州洛克蘭郡爆出首例通報確診個案，雖然是全美目前唯一一例，但從過往經驗來看，衛生單位擔憂這恐怕只是冰山的一角，因此陸續在各地採集廢水樣本進行檢測。

自3月9日至10月11日期間，研究人員在洛克蘭郡和周圍12郡共48個污水廠採集了1076件廢水樣本，結果有89件樣本檢驗出小兒麻痺病毒， 其中80件分別採集自紐約州的洛克蘭郡、賓州的沙利文郡和加州的橘郡，另外7件陽性樣本則採集於紐約市。

研究人員說明，儘管美國大部分的民眾都已經接種了小兒麻痺疫苗，但透過廢水採集和檢測可以證明5個郡存在著許多有症狀的小兒麻痺患者，因此呼籲國王郡（Kings County）、橘郡（Orange County）、皇后郡（Queens County）、洛克蘭郡（Rockland County）和沙利文郡（Sullivan County）的民眾應盡速完成小兒麻痺疫苗接種。

據了解，美國CDC正在考慮重啟脊髓灰質炎口服疫苗，開放大規模接種，以防止疫情擴散。脊髓灰質炎口服疫苗優點是成本低、使用方便，能在最短時間內達到最大效益，阻止疫情擴散。

逾8%廢水驗出小兒麻痺病毒 美國CDC示警 疫情在紐約地區持續擴散