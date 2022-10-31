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梨泰院踩踏事件罹難者家屬最高可領3,500萬韓元　引網友正反熱議

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/31 17:48
許多南韓民眾於踩踏事件事發地附近街道上為罹難者哀悼（圖／美聯社）

許多南韓民眾於踩踏事件事發地附近街道上為罹難者哀悼（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）針對梨泰院29日晚間發生的踩踏事故，南韓政府將首爾市龍山區訂為「特別災難地區」，最高將支付罹難者家屬3,500萬韓元（約79萬台幣）援助。

據韓媒報導，南韓災害安全管理本部今（31）日於世宗政府大樓舉行梨泰院踩踏事故說明會，表示最多將補助1,500萬韓元的喪葬費，也將提供一對一心靈輔導。

另外，報導也指出，30日時龍山區被宣布為特別災難地區，根據行政安全部管轄的「社會災難救助及重建費用負擔標準等相關規定」及「社會災難生活穩定補助」，將提供罹難者遺屬災難補助金2,000萬韓元，傷者則將以傷勢輕重支付500～1,000萬韓元（約12.5萬～25萬台幣），每人每日還可獲得8,000韓元（約200元台幣）補助，還可追加補助葬禮費、治療費。

此消息一出，引起了網友正反兩方聲音，反對的一方認為這是個人去玩樂的行為，若跟自然災害或是工安意外一樣進行補償，是不合理的。而贊成的一方則認為，國家應確保國民的安全，但卻沒能保護好國民，因此進行補償屬合理行為。

有民眾說道，BTS於釜山的5萬人免費演唱會布署了數千名警察，但此次萬聖節活動政府已預料到會有超過10萬人湧入，卻只派了200多名警力，僅為管制毒品及犯罪，此次踩踏事故分明是國家的應對不足。

根據韓聯社報導，一線警員反映，當天並無察覺到梨泰院人數驟增，警方也承認並未預料到會釀成大規模人員傷亡，造成此憾事發生。
梨泰院
踩踏意外
補助金

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