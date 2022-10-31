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天成文旅-繪日之丘 農曆春節回嘉過好年

By 台灣英文新聞
2022/10/31 17:40
來源：天成文旅-繪日之丘
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來源：天成文旅-繪日之丘

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每逢佳節倍思親，春節返鄉歡聚出遊，共譜幸福快樂時光。天成文旅-繪日之丘看好2023年農曆春節連假返鄉與出遊商機，推出「回嘉過好年-春節住房」優惠，經濟客房優惠價每房2,900元+10%起，並提早於10月25日中午十二點開放訂房，2022年12月31日前預訂，除經濟客房外，可再享早鳥8折優惠，齊聚回家歡慶新年假期，度過愜意美好時刻。

天成文旅-繪日之丘「回嘉過好年-春節住房」優惠，優惠日期為除夕至年初六，日期為2023年1月21日至1月27日，經濟客房每房2,900元+10%、精緻客房6,200元+10%起、親子三人房7,200元+10%起、溫馨家庭房8,200元+10%起，除可入住各式客房外，品味隔日特色早餐，享受悠閒好食光，此外入住期間館內設施免費使用，包括星空童樂室，供應古早味零食餅乾與各式趣味遊戲，另有孩童喜愛的兒童超跑俱樂部及嘟比碰碰車…等，闔家團聚共享歡愉氛圍，回嘉感受天成文旅-繪日之丘的特色與魅力，替嶄新一年帶來幸福回憶。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「農曆新年假期為熱門的出遊旺季，適逢國旅市場回溫及過年返鄉潮，已有不少消費者提前洽詢2023年春節訂房，此次推出春節住房優惠，早鳥再享八折，消費者可輕鬆安排10天假期，無論是返鄉探親或是造訪阿里山美景、品嘗嘉義在地美食、體驗城市人文風情，挖掘嘉義的美好，冀望此波優惠帶動春節商機，可望提升業績成長1至2成。」

更新時間 : 2022-10-31 17:50 GMT+08:00

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