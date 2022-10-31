近2千年以來天文奇景 「月全食掩天王」11/8登場　不用儀器、東方地平處目視即可

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）11月8日將發生「月全食」，若天候許可下，還能同時間到「紅月掩天王」現象，是1800年以來相當罕見的現象。氣象局提醒，民眾當日在不用特殊觀測儀器的情況下，於東方地平較無地物遮蔽的地點便可觀賞到。

中央氣象局表示，本次月全食的過程，將自8日16時1分起，由「半影食始」揭開序幕、17時9分「初虧」、18時16分「食既」、18時59分「食甚」、19時42分「生光」、20時49分「復圓」，最後在21時58分「半影食終」結束，共歷時5小時又57分鐘，其間可見1小時又26分鐘的精彩全食紅月。

此外，17時02至17分月出正巧是月食初虧階段，因此將可見到初虧後的全部過程。在月全食食甚後的19時3至5分，可見天王星被紅色月面遮掩的現象，直至19時46至56分才從月面後復出，不過，因各地因所在位置不同，時間略有差異。

這次月掩天王星發生時，天王星正好在地影的本影區內，因此掩入及掩出的接觸點都在本影區內月食的紅月邊緣，精彩可期。

氣象局進一步說明，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

月食現象每年都有，又分為月全食、月偏食和半影月食。明年將有1次半影月食及1次月偏食，台灣均可見，至於下次台灣能見的月全食將發生於2025年9月8日。

至於，月掩行星現象跟日食類似，是月面將背景行星遮掩的天文現象，在地球上每年都會發生，因地理位置的侷限性，僅部分地區能見，且有些是發生於白天而難以觀測，台灣上次於夜間可見的月掩天王星現象發生於1999年11月15日，下一次將於2038年4月12日再發生。

這次月掩天王星現象正巧發生於月食期間實為相當罕見，本局推算1800年以來的資料，台灣於1930年10月8日的月偏食亦正好發生月掩天王星，但遠不如本次11月8日月全食掩天王星稀有。

氣象局表示，自8日17時起，氣象局將進行月全食網路直播，民眾屆時可進全球資訊網點選觀賞。

1800年以來天文奇景 「月全食掩天王」11/8登場 不用儀器、東方地平處目視即可

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