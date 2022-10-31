今年年夜飯就吃這個 年菜王者豪華上桌

邁入40年老字號知名江浙餐廳「上海鄉村」，2023年菜推出五星級的年菜料理：豪華波士頓龍蝦海派五品禮盒、海景佛跳牆、火腿扁尖燉雞湯雞、宮廷花雕蝦、桂花糖藕等多項經典年菜，從前菜、湯品和飯後甜點樣樣都有，冷凍宅配到府再加上簡單的覆熱方式，在家也可以吃到美味的年夜飯，把更多寶貴的時光留給家人一起優雅過年。

無論是過年、聚會或是老友相見，年夜飯還在糾結要準備什麼嗎？

去年年菜才開賣20天，500套馬上銷售一空的五品禮盒，延續備受好評的龍蝦料理，上海鄉村2023年堆出年夜飯最大亮點「醉龍蝦冷麵」，前菜以整隻龍蝦震撼出現在餐桌上，主廚別出心栽的將進口肉質飽滿、脆彈的波士頓龍蝦，搭配細滑的日本銀絲麵，以甘香醇厚的花雕酒浸泡，讓除夕夜沈浸在微醺的奢華滋味中。餐桌上少不了最經典好味道「本幫六喜封肉」，嚴選新鮮國產五花肉，一塊塊綁繩放入老滷汁中慢火精燉4小時以上，滷至通透的肥肉入口即化不膩口，瘦肉軟嫩入味。自帶荷香的主食「荷香蒲燒鰻魚飯捲」，嚴選油花均勻的輸日高等級在地鰻魚，搭配古早手炒醬香台灣米飯，結合特調的鹹甜蒲燒醬汁，入口與陣陣的荷香融合，讓長輩小孩食指大動。

接下來是年節不可或缺的一道「檸香金鯧魚」，清蒸後香甜細緻的魚肉，以主廚特調醬汁，檸檬清香陣陣噗鼻，酸辣開胃，一整尾上桌更象徵來年豐庶有餘！壓軸以招牌湯品「砂鍋燉土雞湯」，使用台灣放山老母雞及上海手工金華火腿，經10小時熬出的精華濃厚的鮮甜湯頭，肉質燉得軟爛好入口，並加入上海高級菜使用的扁尖筍入湯，風味濃郁且脆嫩。

除了所有願望一次滿足的超強海派五品禮盒，今年單點年菜品項升級至十品，提供給想加菜或小家庭的民眾有更多美味的選擇， 不僅食材用心，從研發到出品層層嚴格把關，品得美味，更食得安心！

年節拜訪親友，總是會帶上自己喜愛的東西和大夥分享，為滿足送禮需求的消費者，上海鄉村首次將深受老饕喜愛的經典鄉村烤方，搭配彌足珍貴的蟹黃干貝醬，推出「烤方蟹黃醬禮盒」。另外還有榮獲2022亞太十大菜品的白燒砂鍋魚頭，特別豪華升級加入日本生食級大干貝的「豪華白燒砂鍋魚頭禮盒」，讓大家在新年送禮上有更多的選擇，帶著它去拜年，絕對有面子更有裡子，送禮自用兩相宜。

隨著農曆年節的腳步越來越近，越來越頭痛年菜設想和採購備料，上海鄉村貼心的在11/1-11/20推出早鳥優惠，回饋消費者之餘一起迎接新年的到來，全系列年菜都有優惠，數量非常有限，趕緊把握機會來購入一頓溫暖美味的年夜飯！

早鳥預購日期：11/1至11/20日止

海派五品禮盒優惠價：$4388(原價$4888)

單品年菜：任選3件9折、5件88折、8件85折

晚鳥預購日期：11/20至12/31止

海派五品禮盒$4888，凡購買即贈豆沙鍋餅乙份。

單品年菜：消費滿＄3000現折＄200、滿＄5000現折＄500。

更多優惠請上

上海鄉村官網 https://shkc1.com/xIqs6

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