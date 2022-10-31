萬聖節魔咒？上海迪士尼無預警閉園 遊客措手不及 一個都別想跑

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）歷史總是重演，上海也是。今（31）日中午上海迪士尼樂園無預警宣布閉園，遊客進不去也出不來，得完成核酸檢測陰性後才能「放出去」。網民嗆，去年同一時間也閉園，難道是萬聖節魔咒？

上海迪士尼31日公告，配合疫情防控，上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園10月31日起暫時關閉，即刻生效。微博「上海發布」說明，園區不進不出，園內遊客必須等待現場採檢陰性後，才能依指示有序離開。10月27日起入園者，都須進行三天三次COVID採檢。

消息一出，微博影片出現遊客衝至大門的畫面，卻發現鐵門已關，「插翅難逃」，但影片真實性無法驗證。路透指出，受困民眾還是可以使用遊樂設施，惟未全面開放。

延伸閱讀：中國西雙版納突封控 千人受困機場 公安持槍鎮壓引爆民怒

對許多民眾而言，這情景似曾相似。去年的10月31日，上海迪士尼也發布公告，因疫情之故，2021年11月1日和2日暫時關閉。當時共有3萬遊客受困其中，悉數採檢。一名微博用戶怨，「我是穿越到去年了嗎？一年一度萬聖魔咒。」另一人挖苦道，「關都關了，玩個痛快吧。」

上海市人民政府本月稍早宣布，從10月中至11月上旬，全市各區每週至少進行兩次社區核酸篩查。根據上海市衛健委，30日通報無症狀感染10例。

今年稍早，上海才因鐵腕封城數月，連帶使該樂園封了整整三個月，直到6月底重新開園。此次閃電封園，顯見清零政策仍一刻不能放鬆。儘管前中共上海市委書記李強在雷厲風行的封城期間引發眾怒，他仍在一周前的中共二十大中，獲擢升為習近平一人之下，萬人之上的共黨第二號人物，反映出對黨忠誠，比獲得人民支持，來得重要多了。

延伸閱讀：

封城兩個月終盼到盡頭 上海還能馬照跑、舞照跳嗎？