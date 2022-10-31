Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

萬聖節魔咒？上海迪士尼無預警閉園 遊客措手不及 一個都別想跑

去年同一天，上海迪士尼也說關就關。網友稱，是穿越到了去年嗎？

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/31 17:26
上海迪士尼2022年6月30日重新開園（圖／路透）

上海迪士尼2022年6月30日重新開園（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）歷史總是重演，上海也是。今（31）日中午上海迪士尼樂園無預警宣布閉園，遊客進不去也出不來，得完成核酸檢測陰性後才能「放出去」。網民嗆，去年同一時間也閉園，難道是萬聖節魔咒？

上海迪士尼31日公告，配合疫情防控，上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園10月31日起暫時關閉，即刻生效。微博「上海發布」說明，園區不進不出，園內遊客必須等待現場採檢陰性後，才能依指示有序離開。10月27日起入園者，都須進行三天三次COVID採檢。

消息一出，微博影片出現遊客衝至大門的畫面，卻發現鐵門已關，「插翅難逃」，但影片真實性無法驗證。路透指出，受困民眾還是可以使用遊樂設施，惟未全面開放。

延伸閱讀：中國西雙版納突封控 千人受困機場 公安持槍鎮壓引爆民怒

對許多民眾而言，這情景似曾相似。去年的10月31日，上海迪士尼也發布公告，因疫情之故，2021年11月1日和2日暫時關閉。當時共有3萬遊客受困其中，悉數採檢。一名微博用戶怨，「我是穿越到去年了嗎？一年一度萬聖魔咒。」另一人挖苦道，「關都關了，玩個痛快吧。」

上海市人民政府本月稍早宣布，從10月中至11月上旬，全市各區每週至少進行兩次社區核酸篩查。根據上海市衛健委，30日通報無症狀感染10例。

今年稍早，上海才因鐵腕封城數月，連帶使該樂園封了整整三個月，直到6月底重新開園。此次閃電封園，顯見清零政策仍一刻不能放鬆。儘管前中共上海市委書記李強在雷厲風行的封城期間引發眾怒，他仍在一周前的中共二十大中，獲擢升為習近平一人之下，萬人之上的共黨第二號人物，反映出對黨忠誠，比獲得人民支持，來得重要多了。

延伸閱讀：
封城兩個月終盼到盡頭 上海還能馬照跑、舞照跳嗎？
上海
上海迪士尼
迪士尼
清零
核酸
COVID
採檢
萬聖節
習近平
李強
封城
防疫

相關新聞

梨泰院10萬人踩踏事件 南韓進入全國哀悼期　拜登、蘇納克、馬克宏等多國領導人致哀
梨泰院10萬人踩踏事件 南韓進入全國哀悼期　拜登、蘇納克、馬克宏等多國領導人致哀
2022/10/30 11:09
南韓梨泰院萬聖節狂歡傳重大踩踏事件 釀154死【影】
南韓梨泰院萬聖節狂歡傳重大踩踏事件 釀154死【影】
2022/10/30 00:29
參議院COVID溯源報告 美國專家挖出電文暗藏玄機 揪武漢實驗室掩蓋疑雲
參議院COVID溯源報告 美國專家挖出電文暗藏玄機 揪武漢實驗室掩蓋疑雲
2022/10/29 19:01
2022台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」搞怪登場　10/29、30拿糖果、闖關再抽 iphone14、任天堂！
2022台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」搞怪登場　10/29、30拿糖果、闖關再抽 iphone14、任天堂！
2022/10/25 12:16
中共市場派「真懂經濟的」全面退出要職　財經專家：中國經濟不會好
中共市場派「真懂經濟的」全面退出要職　財經專家：中國經濟不會好
2022/10/24 13:12

更新時間 : 2022-10-31 17:50 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
「換乘戀愛2」結局後感到空虛？11/4將播出特別篇「過度投入的日子」
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
〈投資理財〉全球經濟金融風暴 台灣生技產業內的冠軍
南韓梨泰院萬聖節狂歡傳重大踩踏事件 釀154死【影】
南韓梨泰院萬聖節狂歡傳重大踩踏事件 釀154死【影】
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
「換乘戀愛2」即將播出最終選擇　新歡還是舊愛好？收視創下平台新高
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
3歲童來初經！修護霜竟含雌激素全面回收　台灣業者恐遭罰500萬
台灣foodpanda系統大當機？刷卡後訂單消失網傻眼　品牌緊急回應
台灣foodpanda系統大當機？刷卡後訂單消失網傻眼　品牌緊急回應
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
參議院COVID溯源報告 美國專家挖出電文暗藏玄機 揪武漢實驗室掩蓋疑雲
參議院COVID溯源報告 美國專家挖出電文暗藏玄機 揪武漢實驗室掩蓋疑雲
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！