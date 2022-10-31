政法系統握「刀把子」中共內重維穩外鬥西方

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中共20大報告中「安全」成為重要議題，原中央政法委書記陈一新轉任中國國家安全部部長，新晉政治局委陈文清接替中央政法委書記一職。外媒指出，這是首度有國安官員及情報主管進入中共最高決策機構，顯示習近平對國安的重視，也代表未來「維穩」的力道只會更強。

美國之音報導，中共20屆一中全會23日選出新一屆政治局成員後，歷經一週人事調動，其中習近平嫡系陈一新出任國家安全部部長、陳文清接任中央政法委書記成「刀把子掌控人」備受關注。不僅如此，出身政法系統的陳文清與公安部部長王小洪同時進入中央書記處書記，顯見「刀把子」的地位提昇，也透露中共新高層重視維穩與國家安全勝於以往。

聯合報引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾指出，政法系統是中共維護政治和社會穩定的主要力量，如今執掌「刀把子」，顯見對維穩及控制國內的意志；且隨著陳一新所謂「刮骨療毒式的自我革命，激濁揚清式的『延安整風』」，中共領導層對政法系統的整頓已告一段落，未來也將更倚重忠誠度高的「刀把子」。

此外，中共20大報告「安全」一詞出現頻率多於以往，也透露出中共未來將把政權合法性，從過去基於經濟成長轉向國家安全的可能性，即「對內是維穩、是安全，對外要跟西方鬥。」