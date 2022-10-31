台美投資新思維　富邦投信主打SAFETY獨家策略

景氣不好時，能有好表現的，才是真正經得起基本面考驗的好公司。 富邦投信將於11/21起募集的富邦台美雙星多重資產基金(該基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )，採用SAFETY獨家配置策略， 主要投資於成長股與收益資產，搭配G.V.S三道風險管理機制， 即時調整風險性資產部位，降低投資組合波動風險， 在質化與量化搭配過程中，兼顧風險與報酬最佳配置。

該基金經理人薛博升指出，所謂的SAFETY策略中， 分別指的是「Shelter(防護)」、「Appreciati on(增值)」、「Future(未來)」、「Evolutio n(進化)」、「Theme(主題) 」與「Yield(收益)」。「Shelter(防護)」 代表該基金會透過三道風險監控機制，GRI(全球風險指標)+ VIX(股債共生模型)+SVS(波動率穩定策略)，簡稱G. V.S監控機制，當風險訊號警示出現時，即快速調節投資水位， 降低投資組合整體波動度，幫投資人的資產作最嚴謹的把關。

「Appreciation(增值)」 是代表該基金主要投資於台美兩地的成長股與收益資產， 靈活掌握明年兩大高成長潛力投資市場的增值機會；「Future (未來)」是指未來透過經理團隊的專業判斷， 充分掌握台美兩地雙重增值與市場輪動機會；「Evolution (進化)」是在聚焦主題投資與追求高息資產的同時， 讓股債組合再進化效率再升級；最後，「Theme(主題)與Yi eld(收益)」，該基金主要聚焦Megatrend大趨勢主題 投資，同時精選能對抗通膨的高息的收益資產， 因應不同的景氣循環階段，動態靈活調整最適的投資標的， 讓投資組合達到最優勢配置。

薛博升表示，無論經濟週期如何變化， 美國的創新能力與台灣的管理能力仍然是世界經濟舞台上的主要領導 者。而台灣與美國市場也因此提供了更多的成長潛力。 尤其是現在經濟週期正在緊縮，更加可以看出是誰在裸泳。 富邦台美雙星多重資產基金(該基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)具備的投資優勢及產品的策略價 值，將提供投資人在疫情進入高度波動時代下， 另一個資產配置的好選擇。

基於2023年的全球投資環境還是充滿許多變數， 富邦投信推出台灣首檔結合台灣及美國兩大趨勢市場的多重資產基金 —富邦台美雙星多重資產基金(該基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)，擁有新臺幣、美元、 人民幣三大幣別、累積及配息級別，將於11/21展開募集， 提供投資人在市場低檔下的多重選擇。

三重風險監控機制(G.V.S) 進行投資組合波動率控管

資料來源：富邦投信整理；資料日期：2022.10