新北國中學力UP 85%成功減C增A　翻轉會考成績從C到A

新北市今(10/31)日於福和國中辦理110學年度學力 UP頒獎典禮，全市公私立98所國中共85％學校成功減C增A， 頒發564萬元獎勵金。其中，崇林國中更成功讓7位模擬考C的學 生至少1科會考成功達A，新北孩子學力持續進步與提升。

教育局長張明文表示，新北學力UP計畫透過數位化教育平台學習、 學力大爆發會考考點分析影片等學習資源， 提供學生整合性的學習系統，善用多元化學習策略，讓學習更具成效。此外也透過專家入校診斷學力， 有效落實學習扶助。此次總頒發獎金高達564萬元， 透過經費挹注將有助於學校持續推展課程精進、 提升教學及學習品質。

崇林國中增A達14.38%，成效有目共睹， 校長徐巧玲很開心地提到，平日課堂會使用平板及數位學習平台， 進行學習診斷及精熟練習，而在今年會考中考試進步的同學， 學校也頒發由李文侯退休校長提供的「漢堡獎」激勵同學。 學校更透過推動學習扶助，讓英文科成績「待加強」 比例低於全國平均16%，也帶動全校近4成學生達到「精熟級」， 更有7位學生從模擬考的C進步到會考的A。

在會考中，英文獲得A的崇林國中吳卓瑩同學感謝的說， 在準備會考的過程中，老師一直給我鼓勵和打氣，即使一開始是C， 也沒放棄他，老師對他的個別化教導讓我進步神速。9年級導師同時 推動數位教學相當有經驗的陳嘉卿老師說， 課堂上運用平板進行智慧教學，讓自己能夠藉由大數據， 掌握學生學習狀況， 並且針對錯誤率較高題目也可以立即澄清觀念的盲點， 有效提升學生的學習效率。

福和國中減C達13.5%，減少的比率成效顯著。 擔任學習扶助課程的國文科邱韶瑩老師認為， 考生的情緒管理非常重要，因為他們若容易放棄， 態度上就容易懈怠，因此課堂上老師常精神喊話，提醒學生「 你們可以的、這樣做就對了！、想一下題目主要在問什麼？」， 並建立讀題的SOP流程，以防學生被生詞難句給困惑住。 同為指導學習扶助課程的國文科許文姿老師則表示， 培養學生穩定的情緒，並依解題步驟，分析題幹，留下作答痕跡， 這是教學扶助課程能夠有效減C晉B的關鍵， 也能一步步建立學生作答的自信。

此外，石門實驗國中今年減C也大成功，減C比例高達40.88% ，更有8成以上學生錄取公立高中職學校。 林秀足校長很有自信地說道，學生學力大進步是親師生努力的成果， 學校邀請家長定期參與學力提升會議， 針對每一位孩子提出個別式努力學習方案，不放棄任何一位孩子， 更在學習扶助計畫下足功夫，利用晚自習培養學生讀書風氣， 才有今日的成果。

去(2021)年5科減C又增A的坪林實驗國中，再次榮獲增A及減C雙料佳績 ，不僅減C比例高達42.89%，增A比例更達75.66%。 校長歐志華表示，學校專輔老師用心十足，排定師生1對1討論， 引導學生找尋自己的目標，在確立個人志向後， 能堅定朝著方向努力前進。

教育局表示，學力UP計畫讓全市國中行政團隊及教師努力付出的成 果能被看見，學力的提升不僅是代表學生學習的進步， 更是對於教師課程規劃與教學、行政團隊學習氛圍營造、 親師合作等整體的正向回饋，將持續支持學校提升學力品質， 成就每一位孩子優質的學習。

崇林國中李文侯(後排白衣)退休校長捐出他的月退休金，提供給學生漢堡獎，激勵會考士氣。(照片由新北市政府教育局提供)