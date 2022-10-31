臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超103.93億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/10/24~2022/10/28）外資在集中市場總買進金額為3,342.78億元，總賣出金額為3,446.71億元，賣超為103.93億元，另統計自2022年年初至10月28日止，外資總買進金額為14兆7,809.88億元，總賣出金額為16兆1,270.93億元，累計賣超為1兆3,461.05億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆3,613.67億元新台幣，占全體上市股票市值的38.56%，較10月21日的15兆5,497.70億元新台幣，減少1,884.03億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：華航：買進67,208千股，賣出40,522千股，買超26,686千股；第二名：永豐金：買進91,248千股，賣出75,677千股，買超15,571千股；第三名：台玻：買進30,215千股，賣出15,323千股，買超14,892千股。

證交所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：群創：買進146,657千股，賣出192,826千股，賣超46,169千股；第二名：玉山金：買進68,790千股，賣出109,196千股，賣超40,406千股；第三名：台泥：買進42,816千股，賣出80,832千股，賣超38,016千股。