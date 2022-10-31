中華電信e化帳單「萬有e力 不紙愛地球」抽獎活動開跑！

中華電信響應環保、愛地球，持續推動e化帳單節能減紙、 愛地球行動，2022/11/01起至12/31止， 無論新、舊消費性客戶，凡使用電子帳單、 簡訊帳單或轉帳代繳簡訊/語音繳費結果通知等e化帳單服務， 即可參加中華電信e化帳單「萬有e力 不紙愛地球」抽獎活動，有機會抽中iPhone 14 Pro 256G及Hami Point點數等超過一萬六千多個豐富獎項， 總獎項價值超過700萬元。

中華電信「萬有e力 不紙愛地球」抽獎活動，於2022/11/1~12/31舉辦， 凡符合抽獎活動資格，即可參加月月抽好禮活動， 抽獎資格依據客戶ｅ化帳單號碼數計算抽獎次數， 號碼越多抽獎點數越多，越早申請中獎機會越大。11月的「 小確幸獎」，將抽出頭獎Hami Point 800點(1,000名)、幸運獎Hami Point 200點(5,000名)；12月抽「大精采獎」， 包含特獎iPhone 14 Pro 256G(60名)、頭獎Hami Point 800點(2,000名)、幸運獎Hami Point 200點(8,000名)。趕緊手刀揪好友一起參加「萬有e力 不紙愛地球」抽獎活動，網址：https://www.cht. com.tw/home/campaign/ paperless/index.html

中華電信e化帳單提供客戶24小時進行線上繳費， 並可輕鬆管理帳單資訊，帳單經加密處理， 確保客戶資料安全不外洩，此外辦理轉帳代繳服務， 中華電信會主動將金融機構/中華郵政扣款結果，以簡訊/ 語音進行通知，省去客戶忘記繳費的煩惱。欲申辦電子帳單、 簡訊帳單及轉帳代繳服務，詳情可至中華電信官網/我的服務中心查閱或下載中華電信APP，資訊取得方便又即時。 也可撥打市話123或手機直撥800客服專線， 或至中華電信門市申辦。