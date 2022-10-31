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靈鷲山啟建《藥師經》祈福暨瑜伽燄口法會　8年捐贈贊普物資上百萬助弱勢家戶

By 台灣英文新聞
2022/10/31 16:55
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

靈鷲送福，普利十方！響應新北市好日子愛心大平台，位於貢寮的靈鷲山佛教教團10月30日在聖山寺舉辦《藥師經》祈福暨瑜伽燄口法會，靈鷲山將十方善信愛心贊普民生物資，市值10萬元包含1,500包平安米、食用油、麵條等物資，捐贈給新北市社會局，轉贈給北海地區的弱勢家戶。

「愛心贊普」公益捐贈，源自於靈鷲山開山住持心道法師的悲心慈願，從法會普渡、布施的精神，延伸到社會層面，匯聚來自各地的愛心，將關懷化為實際行動，讓「生命服務生命、生命奉獻生命」的大愛，擴散到世界每個角落。

靈鷲山宗委常樂法師表示，每年水陸法會之前會先舉辦5場先修法會，僧眾會恭敬持誦《藥師經》等，祈求世人平安吉祥，近3年全球受新冠疫情所苦，希望藥師佛十二慈悲大願，能助世人遠離疫情，社會早日恢復正常運作。這次主辦法會的護法會A區法益法師和慈善基金會蕫事長性月法師，也出席捐贈儀式，希望傳遞愛心善念的正能量。

社會局副局長許秀能偕三重區公所、蘆洲區公所及瑞芳社福中心等同仁，專程前往代表受贈。許秀能表示，靈鷲山從2015年起，即響應新北市實物銀行，每年都會將法會信眾護持贊普的民生物資捐給市府，由市府轉贈給弱勢家戶，迄今累計市值109萬多元，幫助無數的家戶。

許秀能也代表侯友宜市長致贈感謝牌，感謝靈鷲山舉辦法會，護國息災、消弭疫情，也為新北市民祈求平安，社會百工百業恢復生機、安居樂業。除捐贈給市府和區公所，靈鷲山也捐贈給鴻德養護院和忠義愛心功德會等社福機構和團體。

更新時間 : 2022-10-31 17:49 GMT+08:00

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