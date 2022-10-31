（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今（31）日證實，國內本土案例首次驗出各XBB、BF.7病例，2名個案皆無出國史或相關接觸史，目前研判為本土事件。

指揮中心說明，上周完成165基因定序結果，分別為139例本土和26例境外移入，BA.5仍是目前國內的主流病毒株共134例，占96.4%，BA.2則有3例，占2%；值得注意的是，實驗室還驗出XBB和BF.7各１例，皆為國內首例。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，XBB個案為北部40多歲男性，曾接種3劑疫苗，無接觸國外返台人士。10月15日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，10月17日快篩陽性，就醫確認為陽性確診，由於個案曾於8月30日確診，經醫師研判，通報為重複感染個案並將檢體送交實驗室定序，結果為XBB變異株。

另一例BF.7個案為南部60多歲女性，曾接種3劑疫苗。10月19日因症就醫， PCR驗出陽性確診，經實驗室定序確認為BF.7。

境外移入部分，26例中以BA.5為大宗，另外有5例為XBB，自新加坡入境兩例、印尼、印度和泰國各1例；1例BQ.1為加拿大入境個案，這周則沒驗出BF.7。

截至目前國內今年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,200例、XBB為6例、BF.7為4例、BQ.1/BQ.1.1為6例、BA.4為104例、BA.2.75為62例、BA.2為1028例；另累計本土確定病例BA.5為1,013例、XBB為1例、BF.7為1例、BA.4為5例、BA.2為2,525例，尚無BA.2.75、BQ.1.1/BQ.1.1本土確定病例。

羅一鈞表示，目前國際上較關注的新型變異株為「兩大一小」，分別為XBB、BQ家族和BF.7，由於BF.7免疫逃脫力、傳播力沒有XBB BQ家族具有更大優勢，在國際上受到的關注越來越小。

就目前國際數據看來，XBB和BQ家族處於分庭抗禮的局面，很難預測哪個將成為下一個主流病毒株，不過看起來XBB有機會成為東南亞的主流病毒株，西方國家則可能是BQ家族會慢慢超越BA.5成為一個主流病毒株。

羅一鈞解釋，XBB為Omicron BA.2.10.1和BA.2.75的重組變異株，根據世衛10月26日資料，XBB變異株已在至少35個國家檢出，盛行率約1.3%，但會越來越高。

日前新加坡這波疫情主要都是XBB造成，在10月下旬時達到高峰，但目前自上周起已有下降的情形，且這波疫情都比3月和7月的疫情規模來的小，疫情上升和下降的速度也較快。

根據世衛（WHO）評估，XBB相較於其他變異株，疾病嚴重度並未增加，新加坡國內資料也顯示，住院率下降3成左右。XBB雖有較高重複感染機率，但主要發生在Alphla或Delta的感染者，目前未發生在Omicron的感染者身上。

不過該病毒株是近期才出現，後續還會有相關研究，屆時再來佐證和觀察現在的推論是否正確。

羅一鈞引述WHO說法，XBB和BQ家族等新興變異株仍與Omicron次分支變異株的表徵相近，目前不需指定為高關注變異株，或命名為新的希臘字母。

羅一鈞強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

台灣本土首例 新變異株XBB、BF.7入侵北部、南部社區 羅一鈞籲：快接種次世代疫苗追加劑