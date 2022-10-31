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10/31台灣22,634例：本土22,593例、境外移入41例、死亡59例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/31 14:40
10/31台灣22,634例：本土22,593例、境外移入41例、死亡59例

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增22,634例COVID-19確定病例，分別為22,593例本土個案及41例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,593例本土病例，為10,556例男性、12,026例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(3,804例)，臺中市(3,006例)，高雄市(2,765例)，桃園市(2,567例)，臺北市(2,025例)，臺南市(1,929例)。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為30例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月23日至10月28日，死亡日期介於7月3日至10月28日。

10/31台灣22,634例：本土22,593例、境外移入41例、死亡59例10/31台灣22,634例：本土22,593例、境外移入41例、死亡59例

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，為17例男性、24例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自日本、韓國(各2例)，美國、新加坡、德國、加拿大 (各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年10月5日至10月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,712,726例確診，分別為36,388例境外移入、7,676,284例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計12,831例COVID-19死亡病例，其中12,814例本土，另17例為境外移入。
新冠肺炎

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