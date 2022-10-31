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魯拉險勝回鍋巴西總統 外憂美國國會大廈攻擊事件重演

落敗的現任巴西總統波索納洛過去一年裡一再宣稱，巴西的電子投票系統易有舞弊情事，他不會接受敗選結果云云。該套論述與美國前總統川普2020年大選前的言論相互呼應；再加之魯拉如今又以微弱優勢出線，更讓民眾擔憂美國國會大廈暴動事件是否將再次會上演。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/31 12:35
巴西前總統魯拉於2022年大選中勝出，將第三度擔任總統一職。(圖/美聯社)    

巴西前總統魯拉於2022年大選中勝出，將第三度擔任總統一職。(圖/美聯社)    

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）身陷貪汙收賄醜聞的巴西左派前總統魯拉，在今年總統大選中上演「世紀性復出」；民眾憂心以些微之差落敗的現任總統波索納洛將複製川普路線，導致國會大廈暴動。

77歲的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2002年至2010年執政，是巴西首位民選左派總統，工人階級出身的魯拉，在前兩個總統任期內創造了巴西的繁榮，包括商品價值激增、對中國出口貿易的推動，帶動經濟快速增長。此外，透過對低收入家庭的現金補助，提升兒童入學率等政策也鞏固魯拉在窮人間受歡迎的程度。卸任時支持率高逾8成。

2017年，魯拉因涉入龐大弊案、收受豪華公寓為賄賂而被審判入獄，直到2021年最高法院廢止其有罪判決，後遂於2022總統大選最終決戰中，以50.86%比49.14%的些微優勢拿下總統寶座。但據民調顯示，高達4成4的民眾認為魯拉有罪，4成人認為對其定罪不公。

過去八年來，巴西一直處於經濟危機之中，如今烏克蘭戰爭帶來的全球經濟動盪更使能源價格居不下，數年的乾旱更抑制了關鍵農業的生產。魯拉提出的「重建巴西」，保護雨林、利用巴西的化石能源降低能源價格及對抗通膨等主張，使他有別於波索納洛獲選民青睞。而對手波索納洛對新冠疫情處置及巴西民主的攻擊，也助長了魯拉的聲勢。

時代雜誌指出，落敗的波索納洛（Jair Bolsonaro）與其競選團隊及支持者過去一年裡一再宣稱，巴西的電子投票系統易有舞弊情事，他不會接受敗選結果云云。該套論述與美國前總統川普2020年大選前的言論相互呼應；再加之魯拉如今又以微弱優勢出線，更讓民眾擔憂美國國會大廈暴動事件是否將再次會上演。
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