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印度吊橋斷裂崩落河中 釀132死 民眾大力搖晃橋身畫面曝光

年輕人疑似在橋上打鬧、搖晃橋梁，看起來相當危險

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/31 12:32
印度吊橋斷裂事故（圖／美聯社）

印度吊橋斷裂事故（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印度西部古茶拉底省（Gujarat）一座百年吊橋，30日傳出斷落意外，導致數百人跌落河中，至少已奪去132條人命，成了印度十年來最嚴重事故。

根據美聯社，這座19世紀殖民時期打造的人行橋樑，建在墨丘河（Machchu）之上，經過6個月的修繕，上週才重新開放，成了觀光景點。由於正值印度教慶典季節，數百人前來遊玩，導致橋身難以承重，因此斷裂。

這座吊橋長232公尺，目前尚不清楚事發當時究竟有多少人走在橋上，死亡人數恐持續上修。根據官方，目前救出的死傷者多為青少年、婦女與老者。

社群媒體影片顯示，掉落河中的民眾，緊緊抓著沒入河中的橋樑金屬纜繩與碎塊，救難人員乘著橡皮艇至河中救援，有些人則自行游至岸邊，逃過一劫。從網路瘋傳的畫面可見，吊橋上擠滿人潮不打緊，竟還有人打鬧似的大力搖晃橋身，相當驚悚。

印度基礎設施的安全性素來令人詬病，公路、橋梁災難屢見不鮮。這起斷橋意外是亞洲本月以來第三起重大公安事故。29日南韓首爾梨泰院才發生推擠踩踏事件，至少154人殞命。1日印尼警方向足球比賽中的群眾發射催淚彈，導致民眾奔逃踩踏，釀132死。

延伸閱讀：
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印度吊橋斷裂崩落河中 釀132死 民眾大力搖晃橋身畫面曝光
印度吊橋斷裂崩落河中（圖／美聯社）
印度
吊橋
橋梁

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