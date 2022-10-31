〈財經主筆室〉華爾街狂人為臉書Meta股價暴跌道歉 說台積電600元以下閉眼買的人哪去了？

臉書Meta上周出現單日暴跌25%，讓華爾街狂人Jim Cramer 罕見地流淚道歉，不禁令人想起今年3月初，台積電 (2330)即將跌破600元價位時，市場也有股市名人大喊「6 00元以下台積電閉著眼睛買」，如今台積電已跌破400元價位， 怎不見有人出來道歉呢？

Meta上周股價會出現暴跌，最主要就是最新公布的Q3財報獲利 遠遜於市場預期，再加上Q4財測也相對悲觀， 上周四單日股價跌幅擴大到24.56%，不僅跌破100美元以9 7.94美元作收，也創下該股2016年以來的最低點， 讓包括摩根史坦利等不少專業機構宣布調低股票評級。

而最讓人關注的焦點，早前一路吹捧Meta股價「 除了上漲別無他法」的華爾街狂人Jim Cramer，也罕見地出面流淚道歉， 他稱錯在相信這個管理團隊，因為， 他沒想過祖克柏會在元宇宙上毫無紀律地花錢。

Meta上周股價大跌後，全球企業市值排名直直落至第26名， 不久之前，Meta與台積電相同，股票市值都還同列全球前10名 之列，如今台積電全球企業市值排名也跌落至第18名。

Meta在2021年8月底的市值曾高達1.07兆美元， 上周末，股票市值剩2,666億元，市值縮水比台積電還嚴重， 僅不到14個月，股票市值縮水高達75%，難怪華爾街狂人Jim Cramer會為一路吹捧看好Meta的言論，出面流淚道歉。

今年3月初台積電快跌破600元時，有市場名人出面喊話「 只要跌破600元就應該閉著眼睛買」，此話一出， 果真成為市場熱議焦點，而3月4日台積電股價在外資法人擴大賣超 摜壓下，失守600元關卡，終場收595元， 為逾三個月來波段新低。

當時閉著眼睛進場買進者，不少人還以為撿到便宜了？只是， 台積電至今不僅跌破500元，就連400元價位都已失守了。 據統計，今年3月4日時，台積電的股東人數為100萬3,701 人，而截至上周末止(28日)，台積電股東人數已來到149萬1 ,170人。

這高達將近50萬名的股東，從台積電股價跌破600元後進場買進 ，每次只要股價出現下跌，都以為是最佳買點到了， 只是每次的低點過後都還有低點。有網友在PTT以「台積電股價4 字頭了，大家敢買嗎？」為題發文，就有人說「有人說過600元以 下的台積電閉著眼睛買」，如今應該是「400元以下是老天爺送你 的禮物」。

台積電跌破400元後到底能不能買呢？有網友直呼「 天上掉下來的禮物」、現在是正式進場大好時機，也有人推論「 明年升息循環停了（股價）大概就回500元了」。 但也有不同看法者認為「最近技術大客戶不買單， 台積電準備衰三年，不急」、「跌破200再考慮」、「跌到3字頭 以下才是好價位」。

台積電目前究竟能不能買看法不同，那就看看臉書Meta的走勢？ 今年3月初，Meta股價跌至211美元，與去年9月1日的38 4美元已減少45%，股價幾乎減半，對投資者具有巨大吸引力， 是否是入市時候？當時就引起很多討論。

今年6月底Meta股價又出現跌勢，當時股價大跌原因係因Ver izon、Unilever、Coca-Cola、Honda 等主要廣告客戶，都先後宣佈將停止在美國社交網路上的投放廣告， 當時也引起市場對應該逃命還是果斷上車的討論，而6月份Meta 股價最低跌到155美元。

Meta股價在上周已跌破100美元， 還罕見的讓華爾街股市狂人流淚道歉。所以，台積電400元以下是 不是老天爺送的禮物？ 在烏俄戰爭及通膨問題都未解決之前， 後市是漲是跌？可能誰也說不準吧！