新現代五項科技運動會 異地同賽正夯

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）數位部產業署主辦的「2022新現代五項科技運動會」全國總決賽於30日在台北及高雄同時舉行，透過即時連線、南北對戰，打破時間、空間、地域的限制，展現未來科技與運動結合的國際賽會新趨勢。

以遊戲競賽打造科技運動模式 採全國連線、跨區組隊、異地同賽

「2022新現代五項科技運動會」是由數位部產業署主辦，與教育部體育署、國立體育大學及資策會等單位，第三年合作舉辦。其核心理念是將運動訓練、競賽與數位科技進行融合，並將其遊戲化，創造出能讓民眾在娛樂之餘，也能兼顧健康的體育活動。此次賽會共引進了五項運動項目，包括虛擬划船、智能互動地墊、智慧平衡板、數位射箭及VR槍戰射擊，打造包含肌耐力、敏捷力、平衡力、專注力、反應力等五項體適能概念。

本屆競賽活動於9月9日國民體育日正式開跑，共有3,476名好手及211支隊伍參與參賽。在全國8個縣市13個運動場館進行全國資格排名賽、準決賽，經歷46天競賽，為了爭奪總計56萬元的獎項，體驗人次已突破10萬人次。最終全國總決賽於10月30日同時在台北市中正運動中心及高雄市苓雅運動中心兩地盛大舉行，以即時連線、南北對戰方式進行，爭奪全國總冠軍的榮耀。

數位發展部李懷仁次長也於決賽當日現身中正運動中心，為總決賽頒發獎項。他提到，科技與運動的結合將在未來帶來完全不同的運動模式。透過運用科技模擬真實運動、訓練、競賽之場景，並使用雲端技術讓民眾可以異地同賽，不受時間、空間、地域的限制。不僅可以大幅提高民眾的運動意願，同時在疫情時代下，這也是國際賽會最新的運動趨勢。

科技運動老少皆宜 團體出賽促進親朋好友同樂

數位部產業署為推廣運動科技全民普及化，本屆賽會除個人賽外，另開設團體賽供民眾組隊參加。組別分為親子組、一般組及樂活組，讓運動比賽不再只是年輕人的賽場，老人與小孩皆能在場上共同競技，享受樂趣，選手從最小７歲至85歲長者，廣布各個年齡層，反應相當熱烈。

選手表示，科技運動除了很新穎、有趣之外，最重要的是透過網路可以與各地的親朋好友互相比拚競賽成績，這讓自己多了很多動力去運動，加強訓練。這也足以看出科技運動已成為疫情時代下的新興趨勢，相信在新現代五項科技運動會的持續推廣下，運動科技產業將會繼續蓬勃發展，全民運動風氣也會更加興盛！

賽事相關資訊請詳見活動網址https://itsport.tw/。