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癢了就想挖？母湯哦...澳洲研究：挖鼻孔恐提高阿茲海默症風險

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/30 17:40
挖鼻孔和拔鼻毛看似無害的習慣竟會造成毀滅性後果？(示意圖/pixabay)

挖鼻孔和拔鼻毛看似無害的習慣竟會造成毀滅性後果？(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）挖鼻孔和拔鼻毛雖然不衛生，但看似無害，不過這壞習慣竟可能造成毀滅性後果？據澳洲研究顯示，細菌可能藉此進入鼻腔、大腦，進而提高阿茲海默症的風險。

阿茲海默症是一種大腦神經退化的疾病，據目前研究顯示成因主要有二，Aβ類澱粉蛋白和tau蛋白在腦中的堆積。根據澳洲葛瑞菲斯大學 (Griffith University)28日發布的新聞稿，研究團隊在小鼠實驗證實，造成呼吸道、肺炎感染的肺炎披衣菌，能夠透過鼻腔入侵大腦，導致腦中Aβ類澱粉蛋白聚集而形成的粘著斑塊。

研究團隊進一步解釋，肺炎披衣菌等細菌會透過鼻腔和大腦之間的神經通道，作為迅速入侵中樞神經的路徑。換句話說，病毒和細菌可以繞過血液屏障，透過嗅覺神經直接進入大腦。

James St John教授說，因此當帶有肺炎披衣菌的手碰觸到鼻腔內時，細菌也就順理成章地藉由上述方法進入大腦內，至少在小鼠實驗上已證實該論點。

他表示，據研究顯示，這些相同的細菌也存在於人體內，但科學家仍未搞清楚進入的方式。研究團隊正著手進行另一項研究，以證明人類大腦中也存在相同的鼻腔通路，希望能藉此快點找出阿茲海默症的新療法。

James St John教授還警告，由於雙手容易佈滿細菌，加上鼻腔黏膜非常脆弱，當你挖鼻孔和拔鼻毛時都可能導致鼻黏膜受損，進而提高細菌入侵體內的風險。

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