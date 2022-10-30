索馬利亞教育部遭汽車炸彈恐攻 至少300傷100死

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）今（30）日驚傳汽車炸彈攻擊，目前造成至少逾百人死亡300人受傷。

路透社報導，首起炸彈襲擊位於首都的教育部，第二起則發生在救護車抵達後，民眾聚集救助傷患之時。爆炸威力驚人，附近建築物的窗戶都被爆炸震碎，而大樓外的地面滿是鮮血。

目前傷者逾300人，而死亡人數至少100人。無人立即出面承認犯下此事案。然而總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）指控，伊斯蘭組織「青年黨」（al Shabaab）應為此案負責，對於引發重大傷亡事件，該組織往往都不出面回應。

穆哈莫德也在推特上表示，「道德淪喪、犯下罪刑的青年黨（Al-Shabab ）今日對無辜人民進行殘酷卑劣的恐怖攻擊，這並不能使我們洩氣；而是近一步加強我們徹底擊敗他們的決心，政府與勇敢的人民將繼續捍衛索馬利亞，並繼續對抗邪惡。」

Today's cruel & cowardly terrorist attack on innocent people by the morally bankrupt & criminal Al-Shabab group cannot discourage us,but will further strengthen our resolve to defeat them once & for all. Our government & brave people will continue to defend #Somalia against evil. — Hassan Sheikh Mohamud (@HassanSMohamud) October 29, 2022

事實上，本起事與2017年10月發生的、索馬利亞史上最大爆炸案發生地點相同，先前的慘案造成逾500人喪生。

穆哈莫德表示，傷亡人數恐還會增加，其中一些人情況危急，他已指示政府立即向傷員提供醫療協助。