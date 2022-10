索馬利亞教育部遭汽車炸彈恐攻 至少300傷100死

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)索馬利亞首都摩加迪休(Mogadishu)今(30)日驚傳汽車炸彈攻擊,目前造成至少逾百人死亡300人受傷。

路透社報導,首起炸彈襲擊位於首都的教育部,第二起則發生在救護車抵達後,民眾聚集救助傷患之時。爆炸威力驚人,附近建築物的窗戶都被爆炸震碎,而大樓外的地面滿是鮮血。

目前傷者逾300人,而死亡人數至少100人。無人立即出面承認犯下此事案。然而總統穆哈莫德(Hassan Sheikh Mohamud)指控,伊斯蘭組織「青年黨」(al Shabaab)應為此案負責,對於引發重大傷亡事件,該組織往往都不出面回應。

穆哈莫德也在推特上表示,「道德淪喪、犯下罪刑的青年黨(Al-Shabab )今日對無辜人民進行殘酷卑劣的恐怖攻擊,這並不能使我們洩氣;而是近一步加強我們徹底擊敗他們的決心,政府與勇敢的人民將繼續捍衛索馬利亞,並繼續對抗邪惡。」

Today's cruel & cowardly terrorist attack on innocent people by the morally bankrupt & criminal Al-Shabab group cannot discourage us,but will further strengthen our resolve to defeat them once & for all. Our government & brave people will continue to defend #Somalia against evil.