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千呼萬喚始通車 大小金門喜相連

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/30 15:19
金門大橋30日舉行通車典禮，前總統馬英九（右 5）、行政院副院長沈榮津（中）、交通部長王國材 （左6）和金門縣長楊鎮浯（右6）等人見證。

金門大橋30日舉行通車典禮，前總統馬英九（右 5）、行政院副院長沈榮津（中）、交通部長王國材 （左6）和金門縣長楊鎮浯（右6）等人見證。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）金門大橋今（30）日上午舉行通車典禮，下午3時正式開放通車。未來烈嶼往返大金門不因天候影響船班而受限，交通時間亦節省半小時；此外，水、電、通信等民生資源亦可共享。

「金門大橋通車典禮」今日於金門舉行，前總統馬英九、行政院副院長沈榮津、交通部長王國材等人皆受邀出席。沈榮津表示，金門大橋跟離岸風電計畫都是政府近年積極推動的重大建設，都靠施工團隊在惡劣的海象與堅硬的花崗岩盤中鑽掘基樁，如今大功告成、正式通車，要感謝工程團隊每位成員「克服挑戰，順利達成任務」。

沈榮津提到，金門大橋為國內第一座大規模跨海大橋，採百年使用年限設計施作，橋上也跟國道一樣設置了鋼纜全時監測、交控、氣象偵測設備，不僅可以確保用路人行車安全外，對整體橋梁安全更能保障。

此外，沈榮津也指出，金門大橋主打「三分交通、七分觀光」，未來通車後旅客要往來大、小金門也會更方便，定能帶動國旅增長。

交通部高速公路局表示，金門大橋是名副其實的海上公路，橋上寬闊的視野，除了白天可以欣賞海天一色的公路美景外，海面波光粼粼的色彩都有數不盡的豐富變化，夜間則搭配景觀照明工程，是公路旅遊景點。另外，金門大橋的建設歷程說明、影像與照片也同步於交通部數位交通博物館策展平台上線展出。
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