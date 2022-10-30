俄國控英炸毀北溪天然氣管道　法、英：無稽之談

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在俄國指控英國涉入昨（29）日對黑海艦隊駐地塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的無人機襲擊時，還「加碼爆料」9月底被破壞的北溪天然氣管線（Nord Stream）也是被英國破壞，執行者跟發起無人機攻擊的是同一批人。

北溪天然氣管道分為北溪一號（Nord Stream 1）與北溪二號（Nord Stream 2），總共可以輸送1100億立方公尺的天然氣，大約是俄國平時輸出天然氣量的一半多一點，遭破壞的管線是俄國輸往德國、長約1224公里的部分。

俄國外交部指稱，根據現有資訊，英國皇家海軍的特別小組計畫、提供設備並執行了北溪一號與二號管線的恐怖攻擊行動，針對此舉，俄國將會向聯合國安理會進行報告。

在此之前，瑞典與丹麥雖然已有針對北溪管道天然氣洩漏事件進行調查，並確定會外洩是因為遭到人為破壞，不過並沒有公布任何嫌疑犯，瑞典政府在周五的一份聲明中也表示，將會進行更深入的調查。

在指控英國進行恐怖攻擊之前，俄國已多次對外宣稱美國為了能多賣一些液化天然氣給歐洲而蓄意破壞管線，不過這種說法已經遭到美國否認，如今又換攻擊英國是幕後黑手，現階段仍未向外界提出任何具可信度的證據。

面對俄國的指控，英國國防部表示，俄國為了掩飾其在烏克蘭的侵略罪行，以散播假消息的方式試圖轉移焦點；法國總理博恩（Elisabeth Borne）也表示，進一步的調查正在進行當中，俄國早上公布的消息，沒有任何信任基礎。