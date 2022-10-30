《風華美樂地 道路安全行-聲入你心》 內政部長徐國勇、警政署長黃明昭及重量級歌手齊倡交通安全

後疫情時代，音樂和歌聲最能撫慰人心。 警察廣播電臺與中華民國汽車安全協會共同舉辦的《風華美樂地 道路安全行-聲入你心》音樂會今晚在國父紀念館盛大開唱， 內政部長徐國勇透過影片致詞呼籲大家重視交通安全， 警政署長黃明昭更蒞臨會場，提醒大家建立正確路權觀念， 今晚眾星雲集，警廣聽友聯歡，共享精彩的音樂饗宴。

內政部長徐國勇因公務在身不克出席， 但仍透過影片祝福今日音樂會圓滿完成。徐部長表示， 交通安全是政府十分重視的議題， 他特別感謝中華民國汽車安全協會許智樂理事長長期支持警廣對於交 通安全的推廣，並感謝今日參與演出的簡文秀老師及優秀音樂人， 和廣大聽眾的共襄盛舉， 以實際行動表達對警廣及全國警察的最大支持與鼓勵。

警政署長黃明昭親臨音樂會致詞時， 肯定警廣在交通安全宣導上的用心，黃署長表示，警政署統計，今年 1月到10月21日因交通事故死亡人數達到1459人，近150 0人；酒駕部分，今年造成1130人死亡，數據相當驚人！ 交通事故造成許多家庭破碎，導致社會成本巨大損失， 因此警政署列為重點工作，透過科技執法，取締重大交通違規； 並精進事故處理品質，維護用路人安全。因此要特別提醒大家， 確實遵守交通規則，建立正確路權觀念，並且車輛要禮讓行人， 才能快樂出門，平安回家。

警察廣播電臺不僅長期在頻道中提醒用路人注意行車行人之安全， 並透過音樂會型式，增加提醒力道。 音樂最能拉近人與人之間的距離，透過旋律、歌詞傳達想法和情緒， 無形中將酒後不開車、尊重路權、禮讓行人、 救護車等交通觀念深植人心，進一步建立良好交通秩序， 營造更友善的交通環境。

中華民國汽車安全協會理事長許智樂則表示， 音樂會不只是軟性訴求，更是提醒交通安全的亮點。 觀眾在跨世代藝人的表演中，特別能建立交通安全觀念， 演唱會當天的現場歌手訪談，宣導交通安全及治安議題， 警廣頻道現場立即實況轉播，每次舉辦音樂會後， 都獲得民眾廣大迴響， 因此汽安協會今年是第四度和警廣合作舉辦音樂會。

音樂會由亞洲前衛藝術表演團體LUXY BOYZ 熱鬧揭開序幕、聲樂家簡文秀演唱經典歌曲、B.T.O.D超越男 孩是能唱能跳的街舞偶像男團、 今年入圍金曲獎原住民語歌手獎的舞思愛、影視歌全方位藝人康康、 超級紅人榜歌手吳申梅、創作才子荒山亮等人， 帶來ㄧ系列招牌歌曲大PK，讓現場觀眾大飽耳福。 音樂會中場透過有獎徵答活動，提醒路口慢看停， 行人停看聽等交通觀念，也提醒新型詐騙手法，讓音樂會更增知性。