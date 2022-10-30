（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增31,547例COVID-19確定病例，分別為31,500例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。



指揮中心表示，今日新增之31,500例本土病例，為14,524例男性、16,969例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(5,356例)，臺中市(4,292例)，高雄市(3,723例)，桃園市(3,138例)，臺北市(2,925例)，臺南市(2,915例)。



指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為45例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、73例具慢性病史、55例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月29日至10月27日，死亡日期介於5月29日至10月27日。





指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為21例男性、26例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本及德國(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年9月30日至10月28日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,690,110例確診，分別為36,347例境外移入，7,653,709例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計12,772例COVID-19死亡病例，其中12,755例本土，另17例為境外移入。

10/30台灣增31,547例：本土3萬1500例、增218例中重症、76死