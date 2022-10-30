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黃金王子：聯準會明年若強升息 金價恐跌破1600美元

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/30 14:02
黃金價格受美國聯準會升息影響，明年若繼續強升息恐有跌破1600美元大關之虞。(中央社檔案圖片)

黃金價格受美國聯準會升息影響，明年若繼續強升息恐有跌破1600美元大關之虞。(中央社檔案圖片)

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）美國聯邦準備理事會（Fed）本週預計連續第4度調升基準利率，「黃金王子｣楊天立29日表示，金價短期內「看美國臉色」，年底前在1600美元到1700美元震盪；若明年第一季若美國再強勢升3碼以上，金價會恐失守1600美元大關。

中央社報導，台灣銀行貴金屬部經理楊天立於台北金融科技展「台銀問講 你問我講」活動中，分享金價走勢與投資策略。

關於黃金價格今年走勢，楊天立指出，俄烏戰爭爆發初期，黃金每盎司曾衝上2070美元，目前已回跌至1650美元上下，下跌關鍵在於美國聯準會「暴力式」升息，帶動美元強勢，金價短期要「看美國臉色」。

楊天立表示，市場預估美國11月升息3碼（1碼是0.25個百分點），12月再升2到3碼，在這樣的壓力下，國際金價年底前會在1600美元到1700美元震盪。

楊天立也提及，美元指數若飆到120，或是聯準會12月升息3碼、到明年Q1再強勢升3碼以上，金價會進一步下跌，恐失守1600美元大關。

然而，楊天立也提出，若美國12月僅調高利率2碼，明年首季升2碼內，並結束升息循環，金價可望打底完成；當前黃金短線做多風險大，今年第4季到明年第1季應該是金價打底期，有避險需求者，可適當逢低布局。

至於展望金價中長期走勢，地緣政治風險與經濟發展為關鍵。楊天立表示，除尚未落幕的俄烏戰爭，美中角力亦牽涉相關國家、地區，對金價將有相當大的影響。他認為，聯準會激進升息，「經濟遲早會付出代價」，屆時避險工具黃金的價格就有望上漲。

楊天立還表示，當前全球黃金現貨短缺，金價不升反降起因於資金面在大幅倒貨，如全球規模最大黃金ETF「SPDR黃金ETF」（GLD）；但楊天力也指，黃金線貨短缺將漸漸形成金價支撐。

針對黃金資產配置，楊天立舉出3大情境。首先，若無持有實體現貨需求、以獲利變現為考量者，可採黃金存摺或黃金撲滿；再者，有持有實體現貨需求、以保值為考量，則可考慮黃金條塊；最後，若以送禮、收藏為考量的民眾，可選擇紀念幣或紀念性條塊。
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更新時間 : 2022-10-30 14:21 GMT+08:00

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